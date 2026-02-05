Alles zu oe24VIP
Schaffner totgeprügelt – Vater erleidet Herzinfarkt
Streit wegen Ticket

Schaffner totgeprügelt – Vater erleidet Herzinfarkt

05.02.26, 07:59
Als er die traurige Nachricht erhielt, erlitt Serkans Vater einen Herzinfarkt. 

Fassungslosigkeit in Deutschland: Wie berichtet, ist der 36-jährige Schaffner Serkan C. nach einem brutalen Angriff in einer Regionalbahn verstorben. Ein Streit um ein fehlendes Ticket endete für den Familienvater tödlich. Der Vorfall ereignete sich am Montagabend kurz nach der Abfahrt des Zuges am Bahnhof Landstuhl. Serkan C. kontrollierte eine vierköpfige Gruppe, als die Situation eskalierte. Ein 26-jähriger griechischer Staatsbürger ohne gültigen Fahrschein griff den Zugbegleiter unvermittelt an, nachdem dieser ihn des Zuges verwiesen hatte.

Herzinfartk nach Nachricht

Besonders tragisch: Serkan C. hinterlässt zwei Söhne (11 und 13). Als sein Vater vom Angriff auf seinen Sohn erfuhr, erlitt er einen Herzinfarkt. Inzwischen konnte er die Klinik aber wieder verlassen.

Der mutmaßliche Totschläger ist griechischer Staatsbürger und wohnt in Luxemburg. Er sitzt in U-Haft.

