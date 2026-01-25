Alles zu oe24VIP
Last-Minute-Remis: Dzeko feiert Schalke-Traumdebüt
2. Bundesliga

Last-Minute-Remis: Dzeko feiert Schalke-Traumdebüt

25.01.26, 16:04
Der Sonntagnachmittag in der 2. Bundesliga hatte einen klaren Hauptdarsteller: Edin Džeko. 

Erst am Donnerstag machte Schalke den Sensations-Transfer offiziell – drei Tage später lieferte der Bosnier bei seinem Debüt gegen den 1. FC Kaiserslautern direkt ab. Im Traditionsduell saß Džeko zunächst 66 Minuten auf der Bank, dann brachte ihn Trainer Miron Muslic – und der Joker stach eiskalt zu.

Er kam, sah & traf

In der 87. Minute traf der Routinier zum Anschluss und leitete die Aufholjagd vom 0:2 zum 2:2 ein. Der Spitzenreiter rettete am 19. Spieltag noch einen Punkt – .Ganz nebenbei schrieb der 39-Jährige Geschichte: Mit seinem Treffer ist er nun der älteste Torschütze der 2. Liga und löst Helmut Haller (39 Jahre, 219 Tage) ab. Džeko selbst wird am 17. März 40 – und zeigt schon jetzt, dass er noch lange nicht zum alten Eisen gehört.

Der Weltklasse-Stürmer kommt bis Saisonende aus Florenz, Schalke zahlt eine leistungsbezogene Ablöse – abhängig von Einsätzen, Toren und einem möglichen Aufstieg.

