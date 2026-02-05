Alles zu oe24VIP
© Getty

KI

Trump: Habe ChatGPT noch nie benutzt, weiß aber alles darüber

05.02.26, 06:05
US-Präsident Donald Trump hat nach eigenen Angaben noch keine KI-Software wie ChatGPT benutzt. 

"Aber ich weiß alles darüber", sagte Trump in einem Interview des TV-Senders NBC. "KI ist eine große Sache." Künstliche Intelligenz werde eine wichtigere Innovation als das Internet werden, prognostizierte er.

Zugleich bestritt Trump, dass Künstliche Intelligenz zu Jobverlusten führen werde. Ganz im Gegenteil: "Es wird der größte Job-Produzent sein", sagte der Präsident. Aktuell wird befürchtet, dass KI-Software in vielen Branchen unter anderem die Einstiegs-Jobs ersetzen könnte. US-Unternehmen wie etwa Amazon verwiesen beim Abbau Tausender Jobs bereits auch auf KI-Effekte.

Trump hat seit seinem Amtsantritt Anordnungen erlassen, die die Entwicklung Künstlicher Intelligenz in den USA beschleunigen sollen. Dabei machte er auch unter seinem Vorgänger Joe Biden getroffenen Vorkehrungen rückgängig, die KI-Risiken eindämmen sollten.

