Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 47.250 aktien up +1.39% Andritz AG 75.15 aktien up +0.27% BAWAG Group AG 140.30 aktien down -0.92% CA Immobilien Anlagen AG 24.880 aktien down -0.56% CPI Europe AG 15.700 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 193.20 aktien down -0.62% EVN AG 28.950 aktien up +0.17% Erste Group Bank AG 110.70 aktien down -0.09% Lenzing AG 26.100 aktien up +2.35% OMV AG 51.35 aktien up +2.09% Oesterreichische Post AG 33.250 aktien down -0.75% PORR AG 35.550 aktien down -1.25% Raiffeisen Bank Internat. AG 43.860 aktien down -0.41% SBO AG 31.750 aktien up +0.32% STRABAG SE 89.70 aktien down -0.66% UNIQA Insurance Group AG 16.080 aktien down -0.62% VERBUND AG Kat. A 59.85 aktien down -2.21% VIENNA INSURANCE GROUP AG 67.20 aktien down -1.32% Wienerberger AG 29.120 aktien down -0.75% voestalpine AG 41.240 aktien down -0.67%
  1. oe24.at
  2. Business
LICA will die Pflege für zu Hause digital vernetzen
© Lica

Start-up

LICA will die Pflege für zu Hause digital vernetzen

04.02.26, 08:46
Teilen

Das oberösterreichische Start-up Lica entwickelt eine Web-App, die die häusliche Pflege strukturieren und alle Beteiligten digital zusammenführen soll.

Pflege und Betreuung finden überwiegend im privaten Umfeld statt. Digitale Unterstützung ist dabei die Ausnahme.  Angehörige, mobile Pflegedienste, 24-Stunden-Betreuungskräfte, Ärzte und Apotheken arbeiten in der häuslichen Pflege häufig nebeneinander statt miteinander. Informationen werden mehrfach erfasst oder gehen verloren, Zuständigkeiten bleiben unklar. Genau an dieser Schnittstelle setzt die Lica Life Care GmbH an. Das 2020 gegründete Unternehmen arbeitet mit einem kleinen Kernteam und setzt auf einen bewusst sparsamen Wachstumskurs – mit dem Anspruch, gesellschaftlich relevante Digitalisierung nachhaltig voranzutreiben.

Michael Schiemer, Geschäftsführer von LICA Life Care GmbH

Michael Schiemer, Geschäftsführer von LICA Life Care GmbH

© Lica

Ein gemeinsamer Datensatz  für alle Beteiligten
Pflege digital. Mit einer webbasierten Anwendung will das Unternehmen aus Oberösterreich alle Beteiligten rund um eine betreute Person digital vernetzen und den Pflegealltag strukturieren. Aus den dokumentierten Tätigkeiten berechnet die Anwendung automatisch den Pflegeaufwand. Dieser orientiert sich an den geltenden Pflegestufen und wird laufend aktualisiert. Die digitale Erfassung soll damit nicht nur den Alltag erleichtern, sondern auch die Einschätzung von Pflegeleistungen transparenter machen. Auch Wund- oder Ereignisdokumentationen inklusive Fotofunktion können in denselben Prozess integriert werden.

Drei Produktlinien - für jeden Bedarf die passende App 
Die Plattform ist modular aufgebaut. „Lica Home“ richtet sich an pflegende Angehörige und bietet eine kostenlose, strukturierte Erfassung des Pflegealltags samt Verlaufsübersichten und Tipps. „Lica Pro“ erweitert den Funktionsumfang um Aufgabenpläne, Pflegegeldberechnung und die Vernetzung mehrerer Betreuungspersonen und kostet 14,99 Euro pro Monat. Für mobile Pflegedienste und Agenturen wurde mit „Lica Agentur“ eine eigene Lösung entwickelt, die unter anderem Klienten-, Personal- und Dienstplanverwaltung ermöglicht.

Europäisch gedacht - mehrsprachigEin zentrales Merkmal der Anwendung ist ihre Mehrsprachigkeit. Die Plattform kann in bis zu 22 Sprachen genutzt werden, was insbesondere für die 24-Stunden-Betreuung relevant ist. Dokumentationen können in der jeweiligen Sprache erfolgen und werden automatisch übersetzt.Ursprünglich als Forschungsprojekt mit Unterstützung der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) gestartet, wird Lica nun kommerziell vermarktet und sieht sich auch für den europäischen Markt gut aufgestellt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen