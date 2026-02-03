Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 46.600 aktien up +12.02% Andritz AG 74.95 aktien up +1.97% BAWAG Group AG 141.60 aktien up +1% CA Immobilien Anlagen AG 25.020 aktien equal +0% CPI Europe AG 15.700 aktien down -0.51% DO & CO Aktiengesellschaft 194.40 aktien down -1.32% EVN AG 28.900 aktien up +2.48% Erste Group Bank AG 110.80 aktien up +0.45% Lenzing AG 25.500 aktien up +1.19% OMV AG 50.300 aktien up +1.33% Oesterreichische Post AG 33.500 aktien up +1.52% PORR AG 36.000 aktien up +1.41% Raiffeisen Bank Internat. AG 44.040 aktien up +1.47% SBO AG 31.650 aktien equal +0% STRABAG SE 90.30 aktien up +1.92% UNIQA Insurance Group AG 16.180 aktien up +0.87% VERBUND AG Kat. A 61.20 aktien up +0.66% VIENNA INSURANCE GROUP AG 68.10 aktien up +0.44% Wienerberger AG 29.340 aktien up +2.8% voestalpine AG 41.520 aktien up +2.27%
  1. oe24.at
  2. Business
Machtwechsel: ER soll der neue Disney-Boss werden
© Getty

Neuer Weg

Machtwechsel: ER soll der neue Disney-Boss werden

03.02.26, 17:58
Teilen

Micky Maus und Co haben einen neuen Boss: Der bisherige Freizeitpark-Spartenchef Josh D'Amaro übernimmt die Führung beim US-Unterhaltungsriesen Disney. 

Der 54-Jährige steht vor vielen Herausforderungen: Konkurrenz mit Netflix im Streaming, unklare Zukunft der Filmtheater, sinkende Erlöse im einst lukrativen TV-Kabelgeschäft - und über allem der Schatten von KI-Software, die Texte und Videos generieren kann.

Zugleich hat Disney mit seinen klassischen Zeichentrick-Figuren, "Star Wars", dem Marvel-Superhelden-Universum, dem Animationsstudio Pixar - und den Freizeitparks - ein Kapital wie kein anderer Entertainment-Konzern.

Neunter Chef von Disney

D'Amaro wird erst der neunte Chef von Disney in der mehr als 100-jährigen Geschichte des Konzerns. Er übernimmt den Staffelstab von Dauerchef Bob Iger mit der Hauptversammlung am 18. März, wie Disney mitteilte. D'Amaro leitete mit den Themenparks seit 2020 den zuletzt gewinnträchtigsten Geschäftszweig, zu dem auch die Kreuzfahrten gehören. Iger wird bis zum Auslaufen seines Vertrages am Jahresende noch beratend für Disney aktiv sein.

Über 100 Kandidaten

In der rund drei Jahre langen Nachfolgersuche setzte sich D'Amaro gegen mehr als 100 Kandidaten durch, wie Verwaltungsratschef James Gorman im TV-Sender CNBC sagte. Darunter waren externe Anwärter sowie interne Konkurrenten wie die Co-Chefin des Studio-Geschäfts, Dana Walden. Sie wird auf einen neu geschaffenen Posten als Kreativchefin aufsteigen.

Josh damaro

Neuer Disney-Boss Josh D'Amaro 

© Getty Images

Den Großteil seiner 28 Jahre bei Disney verbrachte D'Amaro im Freizeitpark-Geschäft. Als Chef war er für 12 Parks und 57 Hotels verantwortlich. Zu seinen Parade-Projekten gehörten unter anderem die "Star-Wars"-Welten in den Parks in Kalifornien und Florida. Disney ist gerade dabei, den Bereich mit Investitionen von 60 Mrd. Dollar (rund 50,7 Mrd. Euro) bis zum Jahr 2033 auszubauen. Dabei soll unter anderem die Zahl der Kreuzfahrtschiffe von 7 auf 13 erhöht werden. Im vergangenen Geschäftsjahr fuhr die Sparte mehr als die Hälfte des operativen Gewinns von Disney ein.

Fehlgriff mit vorherigem Iger-Ersatz

Iger führte Disney zunächst von 2005 bis 2020 und gilt mit dem Kauf von Pixar, "Star Wars", Marvel und des Studiogeschäfts des Hollywood-Rivalen 20th Century Fox als Architekt des heutigen Disney-Konzerns. In dieser Zeit wurde auch der Grundstein für das Streaming-Geschäft mit Disney+ gelegt. 2020 übergab Iger dann die Führung ebenfalls an den damaligen Freizeitpark-Chef ab, Bob Chapek. Doch der neue Bob an der Spitze agierte glücklos - und wurde rund zwei Jahre später wieder mit Iger ersetzt. "Wir werden nicht so ein Drama wie vergangenes Mal haben, das kann ich ihnen versichern", zeigte sich der frühere Morgan-Stanley-Chef Gorman nach der Nachfolgesuche überzeugt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen