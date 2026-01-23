Alles zu oe24VIP
Vor der WM! Brasilien überrascht mit Ancelotti-Entscheidung
Vor der WM! Brasilien überrascht mit Ancelotti-Entscheidung

23.01.26, 16:45
Seit Mai ist Carlo Ancelotti bei der brasilianischen Nationalmannschaft im Amt, seine Bilanz liest sich bislang aber eher durchwachsen. Nun hat die Seleção eine überraschende Entscheidung getroffen und das nur wenige Monate vor der WM 2026.

Bei vier Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen steht der ehemalige Real-Coach mit Vinicius Jr. und Co. Das heißt, er hat die Hälfte seiner Spiele nicht gewonnen. Niederlagen gab es gegen Japan und Bolivien, Letzteres sogar in einem Pflichtspiel.

Daher kommt die Meldung von "Globo Esporte" umso überraschender: Carlo Ancelotti soll bei Brasilien vorzeitig verlängert werden! Das neue Arbeitspapier dürfte demnach bis 2030 laufen.

Gehalt von 10 Millionen Euro

Sein fürstliches Gehalt darf der 66-Jährige auch behalten, der neue Vertrag soll sich wie der vorherige bei rund zehn Millionen Euro pro Jahr einpendeln. Wenn der Bericht stimmt, unterzeichnet der Italiener bereits im Februar.

Die Gründe können nur spekuliert werden, möglicherweise liegt die Vorsicht auch an der Trainersituation bei Real Madrid. Noch ist nicht bekannt, ob Alvaro Arbeloa über den Sommer hinaus bei den Königlichen trainieren wird oder nicht. Eine Rückkehr zu Ancelotti scheint unwahrscheinlich, es wäre aber nicht die erste in der spanischen Hauptstadt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

