Schock-Transfer: Liverpool-Star vor Wechsel zur Konkurrenz
Schock-Transfer: Liverpool-Star vor Wechsel zur Konkurrenz

23.01.26, 14:29
Er ist schon jetzt als Spieler eine echte Legende beim FC Liverpool, zuletzt sah er sich aber mit immer weniger Einsatzminuten konfrontiert. Nach neun Jahren bei den Reds scheint die Zeit von Andy Robertson zu Ende zu gehen - und er landet wohl bei der Konkurrenz.

Der Vertrag des Linksverteidigers in der Beatles-Stadt läuft noch bis Sommer 2026. Dementsprechend arbeitete Tottenham an einer ablösefreien Verpflichtung.

Doch nun kam die Transfer-Bombe von David Ornstein: Die beiden Vereine, die gute Beziehungen zueinander pflegen, verhandeln um einen Transfer im Winter.

Einnahmen statt ablösefrei

Liverpool würde noch ein wenig Ablöse einstreifen, die Spurs bekommen für ihre turbulente Saison einen echten Leader und Serien-Sieger. Bei Liverpool gewann der 31-Jährige jeden Titel, den es zu gewinnen gab - von der Premier League bis zur Klub-WM.

Möglicherweise nutzen Arne Slot und Co. dieses Entgegenkommen auch, um bei Tottenhams Micky van de Ven vorzufühlen. In der Vergangenheit zeigte der LFC bereits Interesse am 24-jährigen Niederländer, der in der Innenverteidigung, aber auch als Außenverteidiger eingesetzt werden kann.

