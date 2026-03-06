Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Xabi Alonso
© Getty

Alles schon fix?

Hammer-Gerücht: Xabi Alonso übernimmt Kult-Klub

06.03.26, 07:33
Teilen

Der Ex-Real-Trainer soll vor einem spektakulären Comeback stehen.

Nach seinem Rauswurf bei Real Madrid könnte Xabi Alonso schon im Sommer wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Wie „Indykaila News“, ein laut eigenen Angaben von fünf renommierten Reportern betriebener X-Account, berichtet, soll der Spanier entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen.

Klare Tendenz

Dem Bericht zufolge laufen mit beiden Klubs bereits konkrete Gespräche. Bei Manchester City gibt es immer wieder Spekulationen, wonach Pep Guardiola im Sommer zurücktreten könnte. Beim FC Liverpool steht Meistertrainer Arne Slot massiv in der Kritik. Sollte der amtierende Meister wirklich die Champions League verlassen, dann wäre der Niederländer wohl seinen Job los.

Dem Bericht zufolge gibt es eine klare Tendenz: Xabi Alonso will zurück zum FC Liverpool. Der Spanier spielte zwischen 2004 und 2009 für die Reds und gewann dabei auch die Champions League.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen