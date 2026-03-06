Hammer-Gerücht: Xabi Alonso übernimmt Kult-Klub

Der Ex-Real-Trainer soll vor einem spektakulären Comeback stehen.

Nach seinem Rauswurf bei Real Madrid könnte Xabi Alonso schon im Sommer wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Wie „Indykaila News“, ein laut eigenen Angaben von fünf renommierten Reportern betriebener X-Account, berichtet, soll der Spanier entweder Manchester City oder den FC Liverpool übernehmen.

Klare Tendenz

Dem Bericht zufolge laufen mit beiden Klubs bereits konkrete Gespräche. Bei Manchester City gibt es immer wieder Spekulationen, wonach Pep Guardiola im Sommer zurücktreten könnte. Beim FC Liverpool steht Meistertrainer Arne Slot massiv in der Kritik. Sollte der amtierende Meister wirklich die Champions League verlassen, dann wäre der Niederländer wohl seinen Job los.

Dem Bericht zufolge gibt es eine klare Tendenz: Xabi Alonso will zurück zum FC Liverpool. Der Spanier spielte zwischen 2004 und 2009 für die Reds und gewann dabei auch die Champions League.