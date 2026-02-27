Alles zu oe24VIP
Jürgen Klopp
© Getty

Trainer-Beben

Nicht Real: Neues Hammer-Gerücht um Jürgen Klopp (58)

27.02.26, 06:39
Ein Jahr nach seinem Einstieg ins Red-Bull-Imperium steht Jürgen Klopp plötzlich im Fokus von Spekulationen. 

Am 1. Jänner 2025 hatte der Ex-Liverpool-Coach den Posten als „Head of Global Soccer“ übernommen – mit dem Auftrag, die internationalen Klubs strategisch weiterzuentwickeln und sportlich erfolgreicher zu machen.

Wie die Salzburger Nachrichten berichten, soll es intern jedoch rumoren. Die sportliche Bilanz bleibe hinter den Erwartungen, Klopps Rolle werde hinterfragt. Sogar ein Abschied im Sommer steht demnach im Raum – auch, weil Klopp wieder Lust auf einen Trainerjob verspüren soll.

Offiziell weist Red Bull die Gerüchte entschieden zurück. Geschäftsführer Oliver Mintzlaff sprach bei Sky von „völligem Schwachsinn“ und betonte, man sei „extrem zufrieden“ mit Klopps Arbeit. Intern sei man überzeugt, dass der 58-Jährige der richtige Mann für die strategische Gesamtverantwortung sei.

Oliver Mintzlaff
© Getty

Neuer Job im Sommer?

Trotzdem brodelt die Gerüchteküche. Klopp wird vor allem mit zwei Jobs in Verbindung gebracht: mit Real Madrid und der deutschen Nationalmannschaft. Wie die Sportbild berichtet, könnte der Ex-Liverpool-Trainer tatsächlich im Sommer Bundestrainer werden, falls das Team von Julian Nagelsmann bei der WM schlecht abschneidet.

Wie Insider berichten, würde Mintzlaff Klopp auch freigeben, falls Klopp Bundestrainer werden möchte. Im Falle eines Engagements bei Real Madrid würde Red Bull hingegen eine ordentliche Ablösesumme verlangen. Klopp selbst gab sich zuletzt bedeckt, sagte aber zuletzt in einem RTL-Interview zum Bundestrainer-Job: „Never say never.“

