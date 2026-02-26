Alles zu oe24VIP
Martin Demichelis
© Getty

Ex-Verteidiger

Bayern-Legende übernimmt Spanien-Klub

26.02.26, 23:49
Argentinier Demichelis neuer Trainer von RCD Mallorca 

Martin Demichelis ist neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten RCD Mallorca.

Wie der abstiegsbedrohte Tabellen-18. am Donnerstag mitteilte, erhält der 45-jährige Argentinier einen Vertrag bis zum Saisonende mit Option auf ein weiteres Jahr. Demichelis ist Nachfolger des entlassenen Jagoba Arrasate, er trainierte davor River Plate Buenos Aires und den mexikanischen Club CF Monterrey.

Der ehemalige Defensivspieler war mit Bayern München viermal deutscher Meister und wurde mit Argentinien 2014 Vize-Weltmeister.

