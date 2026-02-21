Alles zu oe24VIP
Harry Kane
© Getty

Wechsel zu Barca?

"Haben Kontakt aufgenommen": Bayern-Alarm um Harry Kane

21.02.26, 10:59
Der englische Superstar steht im Fokus des FC Barcelona.

Droht dem FC Bayern der Abgang von Superstar Harry Kane? Wie berichtet, wird bereits länger über ein Angebot des FC Barcelona spekuliert, nun scheint die Causa heißt zu werden.

Präsidentschafts-Kandidat Xavier Vilajoana ließ öffentlich aufhorchen: „Wir haben Kontakt zu Kanes Umfeld aufgenommen. Wir müssen umsichtig und professionell vorgehen. Wir prüfen verschiedene Profile, und Kane hat eines davon. Er ist ein Torjäger, ein Teamplayer und ein Killer auf engem Raum, den Barça braucht“, so der 53-Jährige.

Harry Kane
© Getty

Kane will bleiben

Vilajoana will damit vor der Präsidentschaftswahl am 15. März die Werbetrommel rühren – seine Chancen sind aber gering. Der bisherige Präsident Joan Laporta gilt als großer Favorit und wird wohl wieder Präsident der Katalanen.

Auch sonst müssen sich die Bayern-Fans wohl keine Sorgen machen. Kane ließ gerade erst seine Ausstiegsklausel verstreichen und wird wohl noch länger für die Bayern auf Torejagd gehen.

