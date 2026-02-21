Alles zu oe24VIP
Nick Woltemade
© Getty

Heißes Gerücht

Bayern-Knall: Nick Woltemade steht vor Blitz-Abgang

21.02.26, 09:18
Newcastle will Woltemade schon wieder abgeben. Schlägt nun der FC Bayern zu?

Es war die Transfer-Saga des letzten Sommers. Der FC Bayern wollte Nick Woltemade unbedingt von Stuttgart verpflichten, die Ablösesumme war dem deutschen Meister dann aber zu hoch.

Woltemade ging stattdessen nach Newcastle und schlug auf der Insel zunächst auch voll ein. Inzwischen wurde die Kritik am 24-Jährigen aber immer lauter. In der Liga blieb der Deutsche zuletzt 9 Mal ohne Tor, zuletzt musste der Stürmer auch stets auf der Bank Platz nehmen.

Nick Woltemade
© Getty

Schlagen die Bayern zu?

Medienberichten zufolge überlegt Newcastle nun sogar daran, Woltemade bereits im Sommer wieder zu verkaufen. „Meines Wissens nach werden Newcastle und Woltemade im Sommer tatsächlich Gespräche führen, um den besten Weg für die Zukunft zu finden, und Newcastle ist tatsächlich offen für einen Verkauf“, so Transfer-Experte Ben Jacobs.

Damit könnte Woltemade plötzlich auch für den FC Bayern wieder interessant werden. Allerdings ist der deutsche Meister nicht bereit, so wie Newcastle 75 Millionen Euro für den Stürmer zu zahlen. Die Engländer müssten den Münchnern also deutlich entgegenkommen.

