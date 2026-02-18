Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Deutsche Bundesliga
Ex-Verteidiger mit Hammer-Kritik am FC Bayern
© Getty

Klartext

Ex-Verteidiger mit Hammer-Kritik am FC Bayern

18.02.26, 21:24
Teilen

 Ex-Verteidiger Mats Hummels spart nicht mit Kritik an seinem ehemaligen Klub. Der Weltmeister sieht den FC Bayern aktuell in einer Schwächephase und traut ihnen den großen Wurf derzeit nicht zu. 

Der FC Bayern zeigt laut Mats Hummels erste Risse in der Dominanz. Am Dienstag äußerte sich der 37-Jährige am Rande des Champions-League-Spiels zwischen Dortmund und Bergamo als Experte bei „Amazon Prime“ kritisch über die Münchner. Für den kommenden Kracher in der Bundesliga zwischen dem BVB und dem FC Bayern am Samstag, 28. Februar, um 18:30 Uhr sorgt diese Einschätzung bereits vorab für ordentlich Zündstoff.

Hummels sieht klare Schwächen

„Ich sehe die Bayern gerade unsicherer“, erklärte Hummels direkt. Noch vor wenigen Wochen hätte er das Team von Trainer Vincent Kompany zu den drei Topfavoriten auf den Titel in der Königsklasse gezählt. Doch dieser Status wackelt für ihn gewaltig. In den letzten Wochen habe er viele Spiele gesehen, in denen die Bayern „wirklich klar nachgelassen haben“.

Gründe für das Nachlassen

Hummels bezieht sich dabei unter anderem auf die Punktverluste in der Bundesliga gegen Augsburg und den Hamburger SV Ende Januar. Die Gründe für das Formtief liegen für den Experten auf der Hand. Er verweist auf Rückkehrer wie Alphonso Davies nach seinem Kreuzbandriss oder Jamal Musiala nach einem Wadenbeinbruch, die noch Nachholbedarf hätten. Andere Spieler im Kader wirken auf Hummels hingegen „überspielt“, da sie aufgrund der Personalsituation fast jede Minute auf dem Platz stehen mussten.

Hoffnung für das Frühjahr

Trotz der momentanen Skepsis schreibt der ehemalige Weltklasse-Innenverteidiger die Bayern für diese Saison nicht ab. Da die Probleme durch Regeneration und Zeit lösbar seien, hält er eine schnelle Rückkehr zur alten Stärke für möglich. Hummels traut den Münchnern zu, bis Ende März wieder zum engsten Favoritenkreis in Europa zu gehören. Die Ausgangslage ist gut: Als Tabellenzweiter der Liga-Phase steht der FC Bayern bereits direkt im Achtelfinale der Champions League. Dort treffen Harry Kane und seine Kollegen im März auf einen Sieger der Playoff-Runde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen