Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Internationale Klub-Bewerbe
  5. Champions League
newcastle
© getty

Champions League

Gordon-Wahnsinn in Baku! 6:1 – Newcastle demoliert Qarabag auswärts

18.02.26, 20:39
Teilen

Newcastle United sorgt in den Champions League Play-offs für klare Verhältnisse. Beim Gastspiel in Baku feierten die Engländer einen historischen 6:1-Sieg und stehen bereits mit einem Bein im Achtelfinale.

Die englischen Gäste aus Newcastle United traten am Mittwoch die weiteste Reise der Champions-League-Geschichte an. Ganze 4070 Kilometer legten die "Magpies" zum Behramov Stadyumu zurück, um den aserbaidschanischen Vertreter Karabağ zu fordern. Die Strapazen waren dem Team von Beginn an nicht anzumerken.

Gordon sorgt für Blitzstart

Anthony Gordon (3.) eröffnete die Torjagd bereits nach wenigen Minuten. Nach einem Zuspiel von Burn über die rechte Seite behielt der Stürmer im Strafraum die Nerven und schob zur frühen Führung ein. Nur kurz darauf erhöhte Thiaw (8.) per Kopf nach einer Ecke von Trippier auf 2:0. Karabağ, das in vier Heimspielen gegen englische Teams zuvor noch nie gewinnen konnte, wirkte völlig überrumpelt.

Hattrick noch vor der Pause

Die Gordon-Show sorgte für einen historischen Meilenstein in der Königsklasse. Mit seinen Treffern per Elfmeter (32.), nach Pressing-Gewinn (33.) und einem weiteren Strafstoß (45+1.) avancierte Anthony Gordon zum erst zweiten Spieler der Champions-League-Geschichte, der vier Tore in einer ersten Halbzeit erzielte. Zuvor war dieses Kunststück nur Luiz Adriano im Jahr 2014 für Shakhtar Donezk gelungen.

Ehrentreffer und Schlusspunkt

Nach dem Seitenwechsel gelang Cafarguliyev (54.) nach Vorarbeit von Zoubir der Ehrentreffer für die Gastgeber. Karabağ versuchte durch Montiel (60.) und Bicalho (65.) nachzulegen, blieb aber glücklos. Den Schlusspunkt unter die dominante Vorstellung der Gäste setzte Murphy (72.), der nach einem Pass von Barnes den 6:1-Endstand besorgte und die mitgereisten Fans jubeln ließ.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen