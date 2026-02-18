Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Olympia Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. David Alaba
David Alaba
© Getty

Unzufrieden bei Real

Alaba-Berater gibt Update zu Saudi-Wechsel

18.02.26, 19:25
Teilen

Am Mittwoch vermeldete Transfer-Insider Fabrizio Romano den fixen Abgang von David Alaba bei Real Madrid im Sommer. Gerüchte um Saudi-Arabien kursieren schon länger, nun meldet sich sein Berater Pini Zahavi zu Wort.

Nur zehn Einsätze hat der ÖFB-Star bei den Königlichen zu Buche stehen, gerade einmal zwei davon waren via der Startelf. Der 33-Jährige kann alles andere als zufrieden sein, trotz zahlreicher Verletzungen.

Zuletzt hieß es gar, Alaba hätte seinem Unmut freien Lauf gelassen und sich bei den Verantwortlichen beschwert. Gegenüber "365scores" wehrt sich Zahavi gegen diese Gerüchte seines Klienten: "Wir haben uns bei Real Madrid noch nicht wegen Alabas Unzufriedenheit mit seiner geringen Spielzeit geäußert."

Ein Abgang im Sommer scheint aber so oder so unumgänglich. Neben diversen Stationen in Europa, unter anderem in der Türkei, gab es vor allem Gerüchte um einen Payday in Saudi-Arabien. Auch dazu wurde Zahavi auf Instagram vom arabischen Medium zitiert: "Es liegen derzeit keine offiziellen Angebote aus Saudi-Arabien vor. Daher können wir momentan keine konkreten Aussagen treffen."

Noch steht Alabas Zukunft also noch nicht fest, zumindest noch nicht für die Öffentlichkeit.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen