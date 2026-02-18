Alaba-Berater gibt Update zu Saudi-Wechsel

Am Mittwoch vermeldete Transfer-Insider Fabrizio Romano den fixen Abgang von David Alaba bei Real Madrid im Sommer. Gerüchte um Saudi-Arabien kursieren schon länger, nun meldet sich sein Berater Pini Zahavi zu Wort.

Nur zehn Einsätze hat der ÖFB-Star bei den Königlichen zu Buche stehen, gerade einmal zwei davon waren via der Startelf. Der 33-Jährige kann alles andere als zufrieden sein, trotz zahlreicher Verletzungen.

Zuletzt hieß es gar, Alaba hätte seinem Unmut freien Lauf gelassen und sich bei den Verantwortlichen beschwert. Gegenüber "365scores" wehrt sich Zahavi gegen diese Gerüchte seines Klienten: "Wir haben uns bei Real Madrid noch nicht wegen Alabas Unzufriedenheit mit seiner geringen Spielzeit geäußert."

Ein Abgang im Sommer scheint aber so oder so unumgänglich. Neben diversen Stationen in Europa, unter anderem in der Türkei, gab es vor allem Gerüchte um einen Payday in Saudi-Arabien. Auch dazu wurde Zahavi auf Instagram vom arabischen Medium zitiert: "Es liegen derzeit keine offiziellen Angebote aus Saudi-Arabien vor. Daher können wir momentan keine konkreten Aussagen treffen."

Noch steht Alabas Zukunft also noch nicht fest, zumindest noch nicht für die Öffentlichkeit.