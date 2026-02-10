Countdown zum 68. Opernball: So werden Sie Ballreif in 48 Stunden

Beim Opernball wird nichts dem Zufall überlassen. Wir zeigen 48 Stunden Ball-Prep mit Walzerproben, Last-Minute-Treatments und diszipliniertem Schlaf. Ein Tag zwischen Genuss und leisen Ritualen.

9.30 START THE DAY

Frühstück für den großen Ball-Tag entspannt vorplanen: Der perfekte Morgen beginnt leichtfüßig. Am besten mit einem langen Frühstück im Chez Bernard (Schadekgasse 20, 1060 Wien) – mit viel Protein und frischem Obst, dazu Tee statt Kaffee (Reservieren nicht vergessen). Viel Wasser, wenig Salz, damit die Tanzbeine am nächsten Tag nicht müde werden. Für den Extra-Energieschub: ein Beeren-Smoothie voller Antioxidantien und Farbe für den großen Prep-Day. Nach dem Breakfast geht es zum Spaziergang durch den Volksgarten. Eine 15-Minuten-Yoga-Session mobilisiert Beine und Rücken. Ein paar Atemübungen oder ein Mini-Meditations-Check bringen für die Vorbereitungen mehr Fokus und Gelassenheit. chezbernard.at

© Liz Perdacher, Frühstücken im Chez Bernard

11.30 BESTENS AUSGESTATTET

Weniger als 48 Stunden vor dem Opernball heißt es: Taschen-Check. Klein muss sie sein – elegant unter dem Arm, aber clever gepackt: Pflaster für Blasen, Puder gegen Glanz, Mini-Parfum für Duftfrische, Nadel und Faden für Roben-Notfälle (am Ball wartet auch der Schneider-Service in der Ballsaalebene), sowie eine Powerbank, damit das Handy nicht streikt.

13.30 BEAUTY & WELLNESS

Feuchtigkeitsboost für das Gesicht, entspannende Massagen gegen Ball-Nervosität: Im neuen Luxus-Day-Spa des Mandarin Oriental (Riemergasse 7, 1010 Wien) warten Pool, Sauna und maßgeschneiderte Hautbehandlungen mit Produkten von u.a. Wildsmith („Radiance“-Treatment, ab 160 Euro). Das Spa im Almanac (Parkring 14-16, 1010 Wien) punktet mit dem „Viennese Lift & Glow“-Ritual (230 Euro) und bietet Ruhe vor dem Opernball-Trubel. almanachotels.com; mandarinoriental.com





© Jack Hardy/Mandarin Oriental

15.30 LETZTE TANZPROBE

Die Walzerprobe ist kein Leistungstest, sondern ein Sicherheitsbriefing. Schuhe im Voraus eintanzen und nicht erst am Balltag – nichts ruiniert den persönlichen „Bridgerton“-Moment schneller als schmerzende Füße. Die Schritte zur Musik in Originalgeschwindigkeit und am besten in Kleidung mit ähnlicher Rocklänge üben.





© 2024 Netflix, Inc., Bridgerton

18:30 DINNER TIME

Eine genussvolle Einstimmung auf den Ball reservieren wir uns im Restaurant Edvard (ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und vier Hauben) im Anantara Palais Hansen (Schottenring 24/1010, 1010 Wien). Nur ein paar Schritte weiter – im selben Hotel – warten in der THEO’s Lounge & Bar kleine Snacks und kreative Drinks. Wer am Ballabend lieber zu Hause essen möchte, setzt am besten auf ein leichtes und unkompliziertes Menü. Dazu eine Opernball-Playlist als musikalischen Aperitif. anantara.com





© Florentina Olareanu, Restaurant EDVARD

20.30 CHECKLISTE

Um am Tag des Balls Stress und unnötige Pannen zu vermeiden, lohnt sich ein letzter Check in Sachen Organisation: Ist das Taxi gebucht, die Abholzeit fixiert? Sind die Ballkarten vorbereitet und die Garderobe sowie die Accessoires griffbereit? Ein schneller Wettercheck rettet vor nassen Überraschungen.

© Cosmic Dealer

22.00 SCHÖN IM SCHLAF

Früh ins Bett zu gehen lohnt sich. Eine weiche Schlafrobe schmiegt sich weich an und ein dunkler Raum hilft, in den Ruhemodus zu schalten. Auch eine Augenmaske blockt Licht und schenkt extra Ruhe. Ein beruhigender Kräutertee (z.B. mit Ingwer und Tulsi von Cosmic Dealer, 16,80 Euro) wärmt von innen und signalisiert Körper und Geist: Zeit zum Entspannen. Ein Raumspray mit Lavendel- oder Kamillenduft rundet das Wohlfühlritual ab. Auch für die Nacht nach dem Ball zu empfehlen! getcosmicdealer.com