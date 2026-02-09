Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Maria Santner 
© Luiza Lamtiugina

Elegant

Maria Angelini-Santner: Mit Traumrobe und Swarovski zum Opernball

09.02.26, 14:40 | Aktualisiert: 10.02.26, 09:34
Teilen

Wenn die Debütanten in die festlich erleuchtete Staatsoper einziehen, ist es Maria Angelini-Santner, die hinter den Kulissen die Fäden zieht – und heuer zieht sie in einer handgefertigten Couture-Robe von Laskari auch alle Blicke auf sich. 

Wenn sich der Vorhang zum 68. Wiener Opernball hebt, liegt die ästhetische Verantwortung für den Einzug der Debütanten bereits zum sechsten Mal in bewährten Händen: Profitänzerin Maria Angelini-Santner und ihr Bruder Christoph Santner zeichnen auch heuer für die Choreographie des Jungdamen- und Jungherrenkomitees verantwortlich. Doch nicht nur die Schritte auf dem Parkett versprechen Perfektion – auch optisch setzt die Oberösterreicherin in dieser Ballnacht neue Maßstäbe.

Mehr lesen:

Couture-Träume in Rosa

Für ihren großen Auftritt hat sich Maria Angelini-Santner für das Designerlabel Laskari entschieden. Die von Olga Chapiro entworfene Couture-Robe ist eine Hommage an die klassische Eleganz: In einem zarten Rosa gehalten, besticht das Chiffonkleid durch feinste Drapierungen, die vollständig in Handarbeit gefertigt wurden. Eine opulente Federboa verleiht dem Ensemble jene Prise Extravaganz, die in der gedämpften Akustik der Staatsoper für einen unvergesslichen Moment sorgen wird.

Maria Santner 

Maria Santner 

© Luiza Lamtiugina

Glanzpunkte und Wiener Tradition 

Um den Look zu vollenden, setzt die Choreographin auf funkelnde Akzente aus dem Hause Swarovski. Der Schmuck schlägt die Brücke zwischen moderner Brillanz und der geschichtsträchtigen Kulisse des Hauses am Ring.

Traumfrau in Traumrobe mit Traumfigur - Maria Angelini Santner. 

Traumfrau in Traumrobe mit Traumfigur - Maria Angelini Santner. 

© Luiza Lamtiugina

Eindrucksvoll in Szene gesetzt wurde dieses modische Gesamtkunstwerk von der Fotografin Luiza Lamtiugina. Als Location für das Shooting diente das traditionsreiche Kaffeehaus Gerstner im Herzen Wiens – ein Ort, der wie kein zweiter das imperiale Flair der Bundeshauptstadt widerspiegelt und den perfekten Rahmen für Maria Angelini-Santners modische Präsentation bildete.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen