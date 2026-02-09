Alles zu oe24VIP
Sharon Stone
© Getty

Überraschung

Sharon Stone: ER ist mit ihr nach Wien gereist

09.02.26, 11:52 | Aktualisiert: 09.02.26, 16:35
Die Hollywood-Legende ist bereits am Sonntagnachmittag in Wien Schwechat gelandet – und dabei ist sie nicht alleine!

Wien hat sie wieder, jene Aura des Unnahbaren, die nur eine echte Hollywood-Ikone verströmen kann. Mit einer standesgemäßen Verspätung landete Sharon Stone bereits am Sonntagnachmittag in der Bundeshauptstadt. Während sie sich vorerst in ihr Luxus-Hotel zurückzog, sickerte ein neues Detail durch: Die Diva reist nicht im Alleingang. Wie ein Insider gegenüber oe24 berichtet, wird sie von ihrem 20-jährigen Adoptivsohn Laird begleitet.

Vom roten Teppich in die Backstube

Bevor die Schauspielerin am Donnerstagabend in der Staatsoper Platz nimmt, führt ihr Weg sie tief in das kulinarische Herz Oberösterreichs. Es ist eine Konstellation, wie sie nur das österreichische Gesellschaftsleben schreiben kann: Der „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer bittet am 10. Februar zum medialen Gipfeltreffen nach St. Willibald.

Sharon Stone mit ihren Söhnen Roan, Quinn und Laird. 

Dort, in der „Süßen Welt“ des Unternehmers, trifft amerikanischer Glamour auf bodenständiges Handwerk. Unter der routinierten Moderation von Alfons Haider wird die Schauspielerin Zeugin einer Premiere der besonderen Art: Gemeinsam mit Starkoch Johann Lafer präsentiert Guschlbauer die „Opernball-Schaumrolle“. Man darf gespannt sein, mit wie viel Nonchalance Stone die Begegnung zwischen Weltruhm und Zuckerbäckerei meistern wird.

 


 

Logen-Glanz und private Kulinarik

Das offizielle Protokoll lässt noch Raum für Spekulationen, doch eines ist gewiss: Vor dem großen Einzug in die Opernloge Nummer 11 rechts im Parterre wird noch im privaten Rahmen diniert. Es ist die Ruhe vor dem Blitzlichtgewitter, wenn Stone – begleitet von Guschlbauer und ihrem Sohn – zum „Ball der Bälle“ erscheint.

