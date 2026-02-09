Alles zu oe24VIP
Alfons Haider Sharon Stone
© Getty Images/Andreas Tischler

Gelandet

Opernball-Stargast: Sharon Stone in Wien gelandet - mit Verspätung!

09.02.26, 10:22
Ihr offizielles Programm startet am Dienstag.

Hollywood-Star Sharon Stone, die am 12. Februar mit dem Unternehmer Karl Guschlbauer den Wiener Opernball besuchen wird, ist laut einem Sprecher bereits am Sonntagnachmittag mit etwas Verspätung in der Bundeshauptstadt gelandet.

Luxushotel 

Einquartiert wurde die US-Schauspielerin in einem Luxushotel, über ein Programm in Wien wurde nichts bekannt gegeben.

Programm

Das offizielle Programm von Stone startet am Dienstag. Hier lädt "Schaumrollenkönig" Guschlbauer zu einem Empfang und einer Pressekonferenz in seine Firma in St. Willibald. Bevor es mit dem Weltstar am Donnerstag in die Loge geht, gibt es noch ein "privates Abendessen".

