Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. TV
„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

Spionage-Thriller

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie

Von
09.02.26, 09:47 | Aktualisiert: 09.02.26, 10:48
Teilen

Felix Kramer und Susanne Wolff begeistern mit der neuen Agenten-Thriller-Serie „Unfamiliar“ die ganze Welt.  

In 69 Ländern in den Top 10. Nach der Mystery-Serie „Dark“ mischt jetzt wieder eine deutsche Serie Netflix auf. Die 6 Episoden von „Unfamiliar“, bei der sich die beiden Ex-Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter Simon (Felix Kramer) und Meret (Susanne Wolff) auf eine tödliche Jagd durch Berlin begeben, lassen die ganze Welt mitzittern.

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

Auch die USA, wo der Agenten-Thriller bis auf Platz 7 hochstürmte. Oder Venezuela, wo es hinter „Bridgerton“ sogar Platz 2 gibt. Die beste Platzierung, denn trotz des internationalen Serienhypes schafft „Unfamiliar“ überraschenderweise nirgendwo Platz 1. In Österreich verhindert aktuell nicht nur „Bridgerton“, sondern auch „His & Hers" Chartgold. Ebenso ein Deutschland.

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

Die Story ist hochspannend: Bei der Geburtstagsfeier ihrer 16-jährigen Tochter Nina (Maja Bons) werden die beiden Ex-Agenten Simon (Kramer) und Meret (Wolff) durch einen telefonischen Notruf jäh von der Vergangenheit eingeholt. Das Paar , das mitten in Berlin ein Safe House betreibt, sieht sich alsbald mit dem Bundesnachrichtendienst (BND) – also ihrem einstigen Arbeitgeber -, mit russischen Agenten, Auftragskillern und Ex-Liebhabern konfrontiert.

„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie
© Netflix

Ein spannendes Katz- und Maus-Spiel zwischen zwei Zeitebenen, das zum Serien-Finale nach 6 hochspannenden Folgen mit einem Mega-Cliffhanger endet. Auch deshalb wird es eine zweite Staffel geben. Das internationale Interesse daran ist ja so groß wie nie.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen