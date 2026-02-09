„Unfamiliar“: weltweiter Hype um deutsche Netflix-Serie

Felix Kramer und Susanne Wolff begeistern mit der neuen Agenten-Thriller-Serie „Unfamiliar“ die ganze Welt.

In 69 Ländern in den Top 10. Nach der Mystery-Serie „Dark“ mischt jetzt wieder eine deutsche Serie Netflix auf. Die 6 Episoden von „Unfamiliar“, bei der sich die beiden Ex-Bundesnachrichtendienst-Mitarbeiter Simon (Felix Kramer) und Meret (Susanne Wolff) auf eine tödliche Jagd durch Berlin begeben, lassen die ganze Welt mitzittern.

Auch die USA, wo der Agenten-Thriller bis auf Platz 7 hochstürmte. Oder Venezuela, wo es hinter „Bridgerton“ sogar Platz 2 gibt. Die beste Platzierung, denn trotz des internationalen Serienhypes schafft „Unfamiliar“ überraschenderweise nirgendwo Platz 1. In Österreich verhindert aktuell nicht nur „Bridgerton“, sondern auch „His & Hers" Chartgold. Ebenso ein Deutschland.

Die Story ist hochspannend: Bei der Geburtstagsfeier ihrer 16-jährigen Tochter Nina (Maja Bons) werden die beiden Ex-Agenten Simon (Kramer) und Meret (Wolff) durch einen telefonischen Notruf jäh von der Vergangenheit eingeholt. Das Paar , das mitten in Berlin ein Safe House betreibt, sieht sich alsbald mit dem Bundesnachrichtendienst (BND) – also ihrem einstigen Arbeitgeber -, mit russischen Agenten, Auftragskillern und Ex-Liebhabern konfrontiert.

Ein spannendes Katz- und Maus-Spiel zwischen zwei Zeitebenen, das zum Serien-Finale nach 6 hochspannenden Folgen mit einem Mega-Cliffhanger endet. Auch deshalb wird es eine zweite Staffel geben. Das internationale Interesse daran ist ja so groß wie nie.