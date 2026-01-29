Die Semesterferien im Cinema Paradiso

Für Groß und Klein bietet das Cinema Paradiso St. Pölten ein vielfältiges Programm.

Mit einem „Oma-Opa-Enkel-Kino“ startet das Cinema Paradiso St. Pölten nächste Woche in die Semesterferien: Bei den generationenverbindenden Kinotagen stehen „Pumuckl und das große Missverständnis“ (2., 5. und 6. Februar) sowie „Paddington in Peru“ (3. und 4. Februar) zur Auswahl. Am 4. Februar bietet dann Chloé Zhaos „Hamnet“ über Agnes Hathaway, William Shakespeare und ihre drei Kinder den cineastischen Rahmen für „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“.