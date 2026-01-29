Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Die Semesterferien im Cinema Paradiso
© St. Pölten

St. Pölten

Die Semesterferien im Cinema Paradiso

29.01.26, 11:37
Teilen

Für Groß und Klein bietet das Cinema Paradiso St. Pölten ein vielfältiges Programm.

Mit einem „Oma-Opa-Enkel-Kino“ startet das Cinema Paradiso St. Pölten nächste Woche in die Semesterferien: Bei den generationenverbindenden Kinotagen stehen „Pumuckl und das große Missverständnis“ (2., 5. und 6. Februar) sowie „Paddington in Peru“ (3. und 4. Februar) zur Auswahl. Am 4. Februar bietet dann Chloé Zhaos „Hamnet“ über Agnes Hathaway, William Shakespeare und ihre drei Kinder den cineastischen Rahmen für „Auf Wolle sieben – Stricken im Paradiso“.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen