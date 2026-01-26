68. Opernball: Hollywood-Kultblondine als Stargast des "neuen Lugners"

Der Opernball sucht nach einem neuen Platzhirsch. Ein Anwärter ist Schaumrollenkönig Karl Guschelbauer, der heuer eine Hollywood-Größe zum Ball bringt.

Seit dem Ableben Richard Lugners ist im heimischen Society-Kosmos ein Vakuum entstanden, das seinesgleichen sucht: Unternehmer und Salonlöwen ringen seither mit spitzen Ellbogen um den inoffiziellen Titel des „Platzhirschs am Opernball“. Und als wäre das Ringen um Glanz und Gloria nicht schon unerquicklich genug, soll es in diesem Jahr endlich wieder das geben, was dem Ball der Bälle noch mehr Würze verleiht: einen echten Stargast aus Hollywood, mit Patina, Prestige und Prominenz.

Für das erste Knistern im Gerüchteparkett sorgte Schaumrollen-König Karl Guschelbauer selbst, der mit wohl dosierten Andeutungen das Rätselraten genüsslich anheizte. Sein Gast, so ließ er verlauten, sei weiblich, blond, jenseits der 60 und sozial engagiert. Nun ließen Insider gegenüber oe24 durchblicken, welche Traumfabrik-Größe sich hinter dem Nebel aus Andeutungen verbergen könnte.





Hollywood-Beauty war schon beim Life Ball

Vier Namen schwebten zuletzt über dem roten Teppich: Reese Witherspoon (49), Charlize Theron (50), Cate Blanchett (56) und Sharon Stone (67). Vier Ikonen, vier Blondinen, vier Leinwand-Göttinnen mit Weltruf. Doch setzt man den Altersfilter konsequent an, bleibt am Ende nur eine übrig – und die trägt den Namen Sharon Stone ("Basic Instinct").

Charlize Theron und Reese Witherspoon. © Getty Images

Die US-amerikanische Schauspielerin ist Wien dabei keineswegs fremd: Bereits 2006 sie als Stargast des Life Balls in der Stadt und bewies neben Glamour auch Haltung in Sachen soziales Engagement. Eine Rückkehr auf das Parkett der Eitelkeiten wäre also gut möglich.

Cate Blanchett © Getty Images

Am Mittwoch, dem 28. Jänner, soll schließlich offiziell gelüftet werden, welcher Name am 12. Februar das Opernball-Flüstern dominiert. Bis dahin bleibt Wien im Ausnahmezustand zwischen Tüll, Tamtam und Traumfabrik.

Sharon Stone ist am wahrscheinlichsten. © Getty Images

Weitere Stars am Ball

Neben Guschelbauer bringen heuer auch wieder Adi Weiss und Michael Lameraner Stars wie Nadine Mirada und The Boss Hoss auf das berühmteste Society-Parkett des Landes. Ebenso warten Fans noch gespannt auf die Verkündung derSwarovski-Logengäste.

Adi Weiss und Michael Lameraner mit Nadine Mirada. © STYLE UP YOUR LIFE!

Das Unternehmer-Paar Kaltenegger will ebenfalls groß auffahren – und setzt dabei auf eine Stargast-Kombination mit garantiertem Blitzlichtfaktor.Wie sie gegenüber dem "Kurier" bekanntgaben, werden Comedian Oliver Pocher und seine Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden gemeinsam mit ihnen den Opernball besuchen.