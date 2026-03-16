RTL-Star Katja Burkard trauert um ihre geliebte Mama

RTL-Moderatorin Katja Burkard teilt traurige Nachrichten mit ihren Fans. Die 60-Jährige muss sich von ihrer geliebten Mutter verabschieden, die im Alter von 92 Jahren verstorben ist. Auf Instagram widmete sie ihr nun emotionale Zeilen und bedankte sich für die unbändige Kraft ihrer Mutter.

Katja Burkard hat auf Instagram den Tod ihrer Mutter bekannt gegeben. Zu einem gemeinsamen Schwarz-Weiß-Selfie richtete die Moderatorin, die vielen Zuschauern in Österreich durch das RTL-Mittagsjournal bekannt ist, rührende Worte an die Verstorbene. Die Mutter der 60-Jährigen wurde stolze 92 Jahre alt.

Kampf bis zum Ende

In ihrem Posting betonte Burkard die besondere Stärke ihrer Mutter. "Aufgeben war für dich nie eine Option. Du hast immer gekämpft – bis zum Ende", schrieb sie. Die Moderatorin und ihre Familie hätten sich oft gefragt, woher sie diese Kraft genommen habe, um jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Burkard erklärte weiter, dass ihre Mutter nun erlöst sei und Frieden gefunden habe, sie aber in den Herzen der Angehörigen weiterlebe. "Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben", so die Moderatorin.

Zuspruch von vielen Kollegen

Katja Burkard mit ihrem Ehemann Hans Mahr © Nathalie Martens

Unter dem Beitrag sammelten sich schnell zahlreiche Beileidsbekundungen von Freunden und prominenten Kollegen. Caroline Beil schickte herzliche Worte, während Jenny Elvers ihre Anteilnahme mit einer virtuellen Umarmung ausdrückte. Auch Annika Lau zeigte sich von den Zeilen der Moderatorin tief bewegt und schickte Burkard in dieser schweren Zeit viel Kraft für den schmerzhaften Verlust.