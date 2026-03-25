Bühne frei, Dose auf: Ottakringer launcht spektakuläre ESC-Sonderedition

Wien wird im Mai zum Hotspot der Musikwelt. Was darf beim Mitfiebern auf keinen Fall fehlen? Richtig, das passende Bier! Als offizieller Bierpartner holt die Ottakringer Brauerei den Eurovision Song Contest 2026 jetzt mit einer limitierten Fan-Edition direkt in unsere Kühlschränke.

Wenn der Eurovision Song Contest nach Wien kommt, ist Ausnahmezustand angesagt. Während in der Stadthalle die Mikrofone glühen, verwandeln wir unsere Wohnzimmer, Parks und Public Viewing-Locations in echte Party-Zonen. Genau dafür hat die Wiener Privatbrauerei jetzt die streng limitierte Sonderedition entwickelt.

© Ottakringer / Paul Breuss

Laut und bunt

Die Sonderedition ist genau wie der Song Contest selbst: Unübersehbar! Das Design der Dose ist laut, farbenfroh und ein echtes Sammlerstück für jeden Bier- und Musikfan. Doch nicht nur die Optik überzeugt.

In der Dose steckt ein süffiges Märzen-/Lagerbier, das bewusst unkompliziert und massentauglich gebraut wurde. Mit einem Alkoholgehalt von 4,7 % ist es der ideale Begleiter für lange Finalnächte, in denen viel mitgesungen und noch mehr angestoßen wird.

„Die Sonderdose macht den ESC auch abseits der Bühne erlebbar. Fans können sich ein Stück des Events nach Hause holen“, freut sich Florian Hochebner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei.

Wo gibt es das ESC-Bier?

Achtung, schnell sein lohnt sich! Die Edition ist streng limitiert. Wer sich den Geschmack des Song Contests sichern will, findet das Bier ab sofort hier:

Verfügbarkeit: Im praktischen 12er-Pack.

Händler: Österreichweit bei BILLA und SPAR.

Perfekt für die nächste ESC-Viewing-Party mit Freunden!