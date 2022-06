Riesen Corona-Cluster nach Festival wächst weiter

No risk, no fun: Ihre Teilnahme am Nova Rock bezahlen immer mehr mit Corona.

Burgenland. Das war leider absehbar: Nach dem gigantischen Nova-Rock-Open-Air in Nickelsdorf mit 225.000 Besuchern an vier Tagen kommt jetzt die ­Corona-Ernüchterung. Die Zahl infizierter Besucher steigt offenbar täglich an. Waren es am Montag noch 16 Verdachtsfälle, stieg die Zahl bis Samstag auf 143. Studentin Kim aus Wien war mit elf Freunden dort: "Sechs von ihnen haben sich mit Corona angesteckt", sagt sie. Immer mehr Besucher melden sich über die sozialen Netzwerke, berichten von positiven Corona-Tests in den Tagen nach dem Festival. Wirklich überraschend ist dies gegenwärtig jedoch nicht.