CO2-Vorfall Himberg
© Freiwillige Feuerwehr Himberg

Wegen Kohlegrill

CO-Unfall bei Firmenfeier: Ein Verletzter im Spital

07.01.26, 09:04
Bei Messungen konnten erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen festgestellt werden. 

Am Dienstag kurz nach 16 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Himberg zu einem Kohlenmonoxid-Unfall (CO-Unfall) in einem Gewerbebetrieb im Industriegebiet in Himberg alarmiert. Dort war gerade eine Firmenfeier im Gange. Doch während des Grillens mit Kohle wurde eine Person bewusstlos, die sich in einem Container daneben befand. Der Firmen-Chef alarmierte die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen die mitgeführten CO-Warngeräte unmittelbar Alarm. Bei den Messungen konnten erhöhte Kohlenmonoxid-Konzentrationen festgestellt werden. Das Rettungsteam brachte den Bewusstlosen aus dem Gefahrenbereich und forderte weitere Rettungskräfte sowie die Feuerwehr nach. In weiterer Folge wurden die betroffenen Bereiche gezielt belüftet.

Zusätzlich zu dem Rettungsfahrzeug wurde ein Notarztteam aus Mödling sowie der Notarzthubschrauber C9 alarmiert. Der Betroffene wurde mit einer Kohlenmonoxidvergiftung unbestimmten Grades ins Klinikum Wiener Neustadt geflogen. Als mögliche Ursache wird ein verwendeter Kohlengrill vermutet.

