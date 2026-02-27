Mödling: Beliebte Steiff-Tiere im Museum

Wer kennt sie nicht, die beliebten Kuscheltiere der Firma Steiff? Seit 26. Februar sind zahlreiche der beliebten Kuscheltiere im Museum Mödling zu sehen.

Da wurde die Sonderausstellung, die in Kooperation mit der Zinnfigurenwelt Katzelsdorf entstand, von Bürgermeisterin Silvia Drechsler feierlich eröffnet. Anhand der Exponate kann man erkennen, wie vielfältig das Angebot dieses Tra¬di¬tions¬unter¬neh¬mens ist. Nicht nur Bären, Hunde und Waldtiere waren in der Produktpalette, sondern auch Spinnen, Frösche und Schlangen. Eine Schenkung von mehreren hundert Steiff–Tieren und -Figuren an die Zinnfigurenwelt Katzelsdorf ermöglichte diese umfangreiche Sonderausstellung. Die Sonderausstellung ist bis 31. August zu den Öffnungszeiten des Museums Mödling zu besichtigen.