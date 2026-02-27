NÖ-Skigebiete noch bis Mitte März offen

Der Großteil der Skigebiete in Niederösterreich ist – nicht zuletzt durch die Schneefälle im Februar – mit guten Pistenbedingungen ausgestattet. Der Großteil fährt wie geplant bis Mitte März, auf dem Hochkar kann sogar noch bis Ostern Ski gefahren werden.

Markus Redl, Chef der ecoplus Alpin und damit der fünf Bergbahnen, die dem Land gehören, ist für das Saisonfinale optimistisch. Allein, dass derzeit noch alle Lifte am Ötscher in Betrieb seien – also auch die Naturschneepiste am Großen Ötscher – zeige, wie gut es um die Schneeauflage stehe.

Allerdings sei die Nachfrage der Skifahrer durch die frühlingshaften Temperaturen eingebrochen, räumt Redl ein. Trotzdem würden die Liftbetreiber ihre Anlagen wie geplant offen halten. „Ein guter Rat ist bei Bedingungen wie jetzt, den Skitag so früh wie möglich zu beginnen, denn am Morgen findet man noch gute, harte Pisten vor. Und zwar praktisch überall“, sagt Redl.

Aktueller Stand Saisonfinale

Jene Gebiete, die mit Kunstschnee arbeiten, die Naturschneegebiete wie Königsberg in Hollenstein an der Ybbs (Bezirk Amstetten) oder der Unterberg in Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt) sind hingegen schon geschlossen. Am 1. März ist der letzte Betriebstag am Jauerling (Bezirk Krems), auch in Puchberg am Schneeberg (Bezirk Neunkirchen) wird der Skibetrieb am 1. März eingestellt. Die Schneeberg-Sesselbahn läuft aber für Wanderer bis 6. April weiter. Bis 8. März sind die Bergbahnen am Semmering (Bezirk Neunkirchen) in Betrieb, ebenso wie die kleinen Gebiete Maiszinken in Lunz und Hochbärneck in St. Anton (beide Bezirk Scheibbs).

Am 14. März schließen die Arralifte in Harmanschlag (Bezirk Gmünd). Die anderen größeren Skigebiete wie Lackenhof, die Gemeindealpe Mitterbach (beide Bezirk Scheibbs) oder Annaberg (Bezirk Lilienfeld) halten bis 15. März offen, ebenso Mönichkirchen, St. Corona am Wechsel, Kirchberg am Wechsel (alle Bezirk Neunkirchen)und Turmkogel Puchenstuben (Bezirk Scheibbs). Bis 22. März zu fahren ist der Plan im Skidorf Kirchbach im Waldviertel.

Und noch zwei Wochen länger, bis Ostermontag Anfang April, laufen die Bergbahnen am Hochkar (Bezirk Scheibbs) und die Raxalpe-Seilbahn (Bezirk Neunkirchen).