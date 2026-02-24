Austro Control: Fluglotsinnen und Fluglotsen gesucht

Austro Control Online Recruiting-Day am 2. März: Unter dem Motto „Women Rule the Sky“ richtet sich die virtuelle Veranstaltung diesmal besonders an junge Frauen, die sich für eine Karriere als Fluglotsin bei Austro Control interessieren.

Unter dem Motto WOMEN RULE THE SKY richtet sich der Online Recruiting-Day diesmal besonders an junge Frauen, die sich für eine Karriere als Fluglotsin bei Austro Control interessieren. Auf der Homepage heißt es: "Du hast Interesse an der Luftfahrt, ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen und arbeitest gerne im Team? Dann könnte der Beruf Fluglotsin / Fluglotse genau das Richtige für Dich sein! Hol Dir alle Informationen zu diesem spannenden Job."

Der Online Recruiting-Day findet am Montag, 2. März von 18:30 bis 20:30 via Microsoft Teams statt. Die Lotsinnen und Lotsen geben dir einen faszinierenden Einblick in die Units, also den Tower, den Approach, das Area Control Center und in der Akademie. Deine Fragen rund um das Auswahlverfahren, die Ausbildung und den Job kann man via Chat stellen, die Expertinnen und Experten werden gerne beantworten.

Abschließend heißt es:."Wir freuen uns besonders über weiblichen Nachwuchs und möchten junge Frauen ausdrücklich ermutigen, sich einzuwählen und mehr über den Beruf der Fluglotsin zu erfahren. Mit der WOMEN RULE THE SKY Initiative von Austro Control setzen wir uns aktiv dafür ein, Frauen für Luftfahrtberufe zu begeistern." Beim Online Recruiting-Day von Austro Control sind selbstverständlich alle interessierten Personen willkommen!