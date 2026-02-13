Die Best-Dressed-Männer des Opernballs 2026: Diese Herren stahlen allen die Show

Normalerweise rücken die Herren beim Opernball modisch eher in den Hintergrund. Doch trotz des strengsten Dresscodes bewiesen einige Männer echtes Stilgefühl. Wir zeigen Ihnen die Best-Dressed-Men der großen Ballnacht.

Eigentlich lassen die Herren den Ladies im Blitzlichtgewitter gerne den Vortritt. Während die Fotografen sich am Opernball 2026 begeistert auf die XXL-Roben der Damen stürzen, haben wir diesmal nur Augen für SIE: die attraktivsten Männer der Nacht. Die Regeln sind knallhart und lassen kaum Raum für Kreativität: Schwarzer Frack, weiße Weste, weißes Mascherl (bloß nicht schwarz, sonst wird man für den Kellner gehalten!) und Lackschuhe. Doch trotz dieser strengen Kleidervorschriften gab es einige Herren, die mit ihrem Stil die Show stahlen.

Diese Männer haben bewiesen, dass ein Frack alles andere als langweilig sein muss. Hier sind unsere Top-Favoriten:

JJ als funkelnder Star

© Monika Fellner

Zu den absoluten Best-Dressed-Stars der Nacht zählte zweifellos JJ! Unser ESC-Sieger strahlte nicht nur mit der prunkvollen Kulisse um die Wette, sondern setzte auch modisch ein echtes Statement. Zum klassischen Frack kombinierte JJ stylische Ringe und markante Ohrstecker. Ausgestattet wurde der Sänger vom Traditionsjuwelier Von Köck. Mit einem Mega-Glow und einem ansteckenden Grinsen war JJ definitiv der Sympathieträger des Abends.

Guillaume Diop: Der Mann an der Seite von Iris Law

© Tischler

Der diesjährige Star-Gast Iris Law (die wunderschöne Tochter von Hollywood-Hottie Jude Law) sah in ihrer schwarzen Robe einfach atemberaubend aus. Aber Moment mal, wer war denn dieser fitte junge Mann an ihrer Seite? Ihre Begleitung Guillaume Diop hat beim Thema Funkeln nämlich ordentlich nachgelegt! Mit zwei silbernen Ketten, stolzen fünf Broschen und einem XXL-Swarovski-Anstecker stahl er seiner berühmten Begleitung fast die Show.

Philipp Hochmair mit Bling-Bling

© Tischler

Auch unser „Jedermann“ Philipp Hochmair ließ es sich nicht nehmen, die Staatsoper unsicher zu machen. Der Schauspiel-Star zeigte sich nicht nur frisch verliebt mit seiner neuen Liebe, sondern bewies auch echtes Trend-Gespür. Um den Frack-Look aufzupeppen, setzte er auf Schmuck! Gleich vier Ringe und mehrere silberne Armbänder machten ihn zum coolsten Gast auf dem Tanzparkett. Als neuer Markenbotschafter von Thomas Sabo weiß er eben ganz genau, wie man diese It-Pieces perfekt in Szene setzt.

The BossHoss im Glamour-Fieber

© Fellner

Auch die deutschen Musiker von The BossHoss besuchten den Wiener Opernball und zeigten sich von ihrer eleganten Seite. Normalerweise kennen (und lieben!) wir das Duo Alec und Sascha ja eher in lässiger Lederkleidung und Denim-Styles, doch für den Opernball schlüpften sie ausnahmsweise in den Frack. Mit einem klassischen Gehstock und edlen Broschen verliehen sie ihrem Look eine Extraportion Glamour und bewiesen, dass echte Rocker auch im Frack eine verdammt gute Figur machen.