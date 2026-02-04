Strom & Gas: Immer mehr wechseln jetzt den Anbieter

Die Wechselrate bei Strom und Gas steigt.

Immer mehr Strom- und Gaskunden wechseln den Anbieter. Das geht aus der neuen Marktstatistik der Energieregulierungsbehörde E-Control hervor. Konkret haben 2025 bereits 420.904 Kundinnen und Kunden ihren Strom- oder Gaslieferanten gewechselt.

Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2024 (378.795) und 2023 (346.019). Die Wechselrate bei Strom lag 2025 bei 5,4 Prozent, bei Gas bei 6,3 Prozent. Im Jahr davor lagen die Werte bei 4,7 bzw. 6,5 Prozent. Am häufigsten wechselten Niederösterreicher den Anbieter.

Die Wechselzahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren weiter gestiegen, auch wenn nach wie vor viel Luft nach oben ist. Nachdem jetzt erste Unternehmen Preissenkungen angekündigt haben, erwarten wir uns, dass die Dynamik beim Lieferantenwechsel weiter zunimmt", so E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch in einer Aussendung.

Mehr Wettbewerb für günstigeren Strom

Energieminister Wolfgang Hattmannsdorfer sieht darin jedenfalls ein positives Signal: "Die Energiepreise sind vom Inflationstreiber zum Inflationsdrücker geworden. Entscheidend ist jetzt: dranbleiben und alles tun, damit die Preise weiter sinken.". Ein "zentraler Hebel" dafür sei eben mehr Wettbewerb am Strommarkt. Daher sei es gut, dass die Wechselbereitschaft zugenommen habe.

Und: "Mit der klaren Verankerung leistbarer Preise als Unternehmensziel, der im Billigstromgesetz verankerten Preis-Runter-Garantie und unserer Tarifwechselkampagne stärken wir daher den Wettbewerb und das Bewusstsein weiter." Der Vergleich lohne sich häufig und ein Wechsel sei nach wie vor oft der schnellste Weg zu günstigerem Strom, so Hattmannsdorfer.