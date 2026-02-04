Schwere Körperverletzung – Wer kennt diesen Mann?

Die LPD Niederösterreich sucht nach einem Vorfall im Bereich der Gästetribüne des Fußballstadions in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) nach zwei bislang unbekannten Tätern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Niederösterreich. Laut Polizei sollen zwei bislang unbekannte Täter am 18. Oktober 2025, gegen 21:20 Uhr, in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) im Bereich der Gästetribüne des dortigen Fußballstadions, "im bewussten und gewollten Zusammenwirken einen Mann unter anderem durch Schläge schweren Grades verletzt" haben.

Sie sollen das Opfer mit Gewalt zu einer Unterlassung, nämlich der Abstandnahme von weiteren Nothilfehandlungen für einen anderen, durch die Tätergruppe bedrängten Fußballfan, genötigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die LPD Niederösterreich hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Abbildungen eines der bislang unbekannten mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

© LPD NÖ

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung dieser Person werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf, Telefonnummer 059133-3339, erbeten.