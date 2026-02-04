Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Niederösterreich
Polizei-Fahndung nach diesem Mann
© LPD NÖ

Hinweise erbeten

Schwere Körperverletzung – Wer kennt diesen Mann?

04.02.26, 14:37
Teilen

Die LPD Niederösterreich sucht nach einem Vorfall im Bereich der Gästetribüne des Fußballstadions in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) nach zwei bislang unbekannten Tätern. Sachdienliche Hinweise werden erbeten.

Niederösterreich. Laut Polizei sollen zwei bislang unbekannte Täter am 18. Oktober 2025, gegen 21:20 Uhr, in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) im Bereich der Gästetribüne des dortigen Fußballstadions, "im bewussten und gewollten Zusammenwirken einen Mann unter anderem durch Schläge schweren Grades verletzt" haben.

Sie sollen das Opfer mit Gewalt zu einer Unterlassung, nämlich der Abstandnahme von weiteren Nothilfehandlungen für einen anderen, durch die Tätergruppe bedrängten Fußballfan, genötigt haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Die LPD Niederösterreich hat auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Abbildungen eines der bislang unbekannten mutmaßlichen Täter veröffentlicht.

Polizei-Fahndung nach diesem Mann
© LPD NÖ

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung dieser Person werden an die Polizeiinspektion Maria Enzersdorf, Telefonnummer 059133-3339, erbeten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen