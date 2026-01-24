Knalleffekt: Liverpool-Legende vor Blitz-Abschied

Beim englischen Meister kündigt sich ein überraschender Wechsel an.

Knalleffekt am Transfermarkt: Wie Experte Fabrizio Romano berichtet, steht Andy Robertson unmittelbar vor einem Wechsel von Liverpool zu Tottenham. Die beiden Vereine befinden sich derzeit in intensiven Verhandlungen, eine Einigung könnte schon am Wochenende erzielt werden.

Nach der Verletzung von Ben Davies suchen die Spurs nach einem neuen Linksverteidiger und wollen nun den 31-jährigen Schotten nach London holen.

Robertson spielt seit 2017 für Liverpool und gewann mit den Reds zwei Meisterschaften und einmal die Champions League. Zuletzt war der Routinier aber nicht mehr gesetzt und stand in der Liga bisher erst 4 Mal in der Startelf.

Im Falle eines Robertson-Abgangs hat Liverpool bereits einen Ersatz im Visier. Kostas Tsimikas soll nach einem halben Jahr bei der Roma wieder zurückgeholt werden.