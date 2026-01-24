Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
Andy Robertson
© Getty

Wechsel im Jänner

Knalleffekt: Liverpool-Legende vor Blitz-Abschied

24.01.26, 07:32
Teilen

Beim englischen Meister kündigt sich ein überraschender Wechsel an. 

Knalleffekt am Transfermarkt: Wie Experte Fabrizio Romano berichtet, steht Andy Robertson unmittelbar vor einem Wechsel von Liverpool zu Tottenham. Die beiden Vereine befinden sich derzeit in intensiven Verhandlungen, eine Einigung könnte schon am Wochenende erzielt werden.

Nach der Verletzung von Ben Davies suchen die Spurs nach einem neuen Linksverteidiger und wollen nun den 31-jährigen Schotten nach London holen.

 

Robertson spielt seit 2017 für Liverpool und gewann mit den Reds zwei Meisterschaften und einmal die Champions League. Zuletzt war der Routinier aber nicht mehr gesetzt und stand in der Liga bisher erst 4 Mal in der Startelf.

Im Falle eines Robertson-Abgangs hat Liverpool bereits einen Ersatz im Visier. Kostas Tsimikas soll nach einem halben Jahr bei der Roma wieder zurückgeholt werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden