Jürgen Klopp kehrt auf die Trainerbank zurück

Der Star-Trainer steht Ende März wieder an der Seitenlinie.

Nach seinem Aus als Liverpool-Trainer Bisher hat Jürgen Klopp ein rasches Comeback als Trainer ausgeschlossen, nun macht der 58-Jährige aber doch eine Ausnahme. Wie die BILD berichtet, wird Klopp am 28. März noch einmal auf der Trainerbank an der Anfield Road Platz nehmen.

Der Star-Trainer betreut dabei ein Legenden-Team des FC Liverpool, das ausgerechnet gegen Klopps früheres Team Borussia Dortmund antritt. Bei beiden Mannschaften sollen zahlreiche Legenden am Start sein, der Vorverkauf (Tickets ab 34 Euro) hat bereits gestartet. Die Erlöse kommen sozialen Projekten zugute.

Zuletzt wurde immer wieder über ein Trainer-Comeback von Jürgen Klopp spekuliert. Der 58-Jährige wurde unter anderem mit Real Madrid in Verbindung gebracht, der Star-Coach hat eine Engagement aber ausgeschlossen.