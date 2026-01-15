Günstiger Alleskönner? Dieser Saugroboter von Roborock kostet nur 200 Euro

Staubsaugen war gestern: Der Roborock Q10 X5+ ist als Saug und Wischroboter mit Absaugstation ein Alleskönner – und jetzt zum Bestpreis von nur rund 200 Euro erhältlich. Wer seinen Haushalt smart reinigen lassen will, sollte diesen Deal nicht verpassen!

Smarter Haushalt ohne Anstrengung: Der Roborock Q10 X5+ vereint eine kräftige Saugleistung, eine präzise Navigation und eine zusätzliche Wischfunktion in einem Gerät – und ist derzeit bei Amazon für knapp 200 Euro im Angebot. Laut Preisverlauf war der Roboter noch nie so günstig wie jetzt!

Roborock Q10 X5+: Staubsauger und Wischmopp in einem

Der Roborock Q10 X5+ ist ein vielseitiger Saug und Wischroboter mit automatischer Absaugstation. Laut Hersteller muss der Staubsaugerbeutel in der Station nur etwa alle sieben Woche geleert werden – dazwischen regelt der Roborock alles selbstständig. Der Wischmopp wird über den Wassertank stets feucht gehalten und entfernt auch hartnäckigere Verschmutzungen.

Preis-Check: Gerade ist der Saugroboter auf knappe 200 Euro reduziert, das sind 38 Prozent Ersparnis zum regulären Preis. So günstig wie aktuell war das Modell noch nie zuvor.

3 Stufen für den Wasserdurchfluss

Teppicherkennung mit Anhebung des Wischmoduls

Absaugstation

App: Sperrzonen, Zeitpläne, Kindersicherung und mehr

Roborock Q10 X5+ Saug- und Wischroboter mit Absaugstation – für 201,67 Euro bei Amazon* © Roborock

Saugroboter mit Wischfunktion: Was kann der Roborock Q10 X5+?

Mit einer Saugkraft von bis zu 10.000 Pa entfernt der kleine Roborock zuverlässig Staub, Krümel und Tierhaare von Böden und Teppichen. Praktisch: Bei automatischer Teppicherkennung erhöht er die Saugkraft und hebt den Wischmopp an.

Dank Laser Navigation scannt er Räume sowie mehrere Stockwerke intelligent, erkennt Hindernisse und plant effiziente Reinigungswege, ganz ohne ständiges Eingreifen. In der zugehörigen App können Sie Sperrzonen, Zeitpläne und eine Kindersicherung einrichten.



Für rund 200 Euro liefert der Roborock Q10 X5+ ein All in One Paket aus Saugen, Wischen, Navigation und automatischer Entleerung – und aktuell ist er bei Amazon so günstig wie noch nie! Für alle, die im neuen Jahr die Hausarbeit smart erledigt haben wollen, ist das ein echtes Schnäppchen.

Alternative: Dreame D20 für unter 200 Euro

Noch etwas günstiger als der Haushaltshelfer von Roborock ist der Dreame D20 für knappe 190 Euro.

Dreame D20 Saug- und Wischroboter – für 190,58 Euro bei Amazon* © Dreame

Er kommt mit 13.000 Pa Saugleistung, ist also stärker und daher noch besser für Haushalte mit Tieren geeignet. Auch der Dreame D20 besitzt einen Wassertank und einen Wischmopp, der sich in 32 Feuchtigkeitsstufen einstellen lässt. Aber: Eine Absaugstation ist hier nicht dabei, der 700-Milliliter-Staubbehälter muss also regelmäßig manuell geleert werden. Eine App inklusive Sprachsteuerung ist immerhin mit an Bord und erleichtert die Steuerung.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.