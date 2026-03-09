Strahlende Haut & starkes Haar: Beauty-Favoriten jetzt im Preisvergleich

Wer hochwertige Pflegeprodukte nutzt, weiß: Qualität hat oft ihren Preis. Doch ein Blick auf den aktuellen Preisvergleich bei idealo.at zeigt, dass sich bei beliebten Beauty-Produkten derzeit durchaus sparen lässt.

Besonders drei Produkte stechen aktuell hervor – vom aufhellenden Gesichtsserum über ein kräftigendes Haarserum bis hin zur intensiven Körperpflege für empfindliche Haut.

Das La Roche-Posay Mela B3 Serum (30 ml) richtet sich an alle, die gezielt gegen Pigmentflecken vorgehen und gleichzeitig empfindliche Haut beruhigen möchten. Laut idealo-Preisvergleich ist das Serum aktuell bereits ab etwa 31,49 € erhältlich, was einer Ersparnis von rund 14 % (ca. 4,29 €) entspricht.

Pflege gegen Pigmentflecken und unruhigen Teint

La Roche Posay Mela B3 Serum (30ml) © idealo.at

Die Formel kombiniert mehrere bekannte Wirkstoffe der modernen Hautpflege:

Niacinamid (Vitamin B3) zur Unterstützung eines ausgeglichenen Hautbildes

Hyaluronsäure für intensive Feuchtigkeit

Retinol zur Förderung der Hauterneuerung

Thermalwasser für eine beruhigende Wirkung

La Roche Posay Mela B3 Serum (30ml) © idealo.at

Das Serum eignet sich laut Hersteller für alle Hauttypen – auch empfindliche Haut – und kann sowohl im Gesicht als auch im Dekolleté angewendet werden.

Praktische Anwendung

Geliefert wird das Produkt in einer Pipettenflasche, wodurch sich die leichte Serum-Textur gezielt dosieren lässt. Die Pflege kann:

Pigmentflecken optisch mildern

den Teint ausgleichen

entzündungshemmend und beruhigend wirken

Mit über 280 Produktmeinungen gehört das Serum zudem zu den stärker bewerteten Gesichtsseren im Preisvergleich.

Haarpflege vom Salon: Kérastase Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant (90 ml)

Wer seinem Haar mehr Stärke und Widerstandskraft geben möchte, findet im Kérastase Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant (90 ml) eine gezielte Pflege für die Kopfhaut. Im idealo-Preisvergleich startet das Serum aktuell ab etwa 36,80 € inklusive Versand.

Pflege gegen Haarbruch und dünner werdendes Haar

Kérastase Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant (90 ml) © idealo.at

Das Haarserum gehört zur Genesis-Serie von Kérastase, die speziell für feines oder brüchiges Haar entwickelt wurde.

Zu den wichtigsten Eigenschaften zählen:

Kräftigung der Haarstruktur

Unterstützung gegen Haarbruch und Haarausfall

Hitzeschutz beim Styling

mehr Glanz und Geschmeidigkeit

Wirkstoffe für stärkere Haarwurzeln

Kérastase Genesis Sérum Anti-Chute Fortifiant (90 ml) © idealo.at

Die Formel setzt unter anderem auf:

Aminexil – bekannt aus Anti-Haarausfall-Produkten Koffein, das die Kopfhaut stimulieren kann

Das Serum wird ohne Ausspülen angewendet und lässt sich dank Pipettenflasche direkt auf der Kopfhaut verteilen. Besonders für Menschen mit dünner werdendem oder trockenem Haar kann diese Pflege interessant sein.

Sehr trockene oder empfindliche Haut benötigt häufig besonders reichhaltige Pflege. Der La Roche-Posay Lipikar AP+M Triple-Réparation Balm (400 ml) gehört zu den beliebten Körperpflegeprodukten aus der medizinischen Hautpflege.

Im idealo-Preisvergleich beginnt der Preis derzeit ab rund 18,98 € für die 400-ml-Flasche.

Pflege für sehr trockene und empfindliche Haut

La Roche Posay Lipikar AP+M Triple-Réparation Balm 400ml © idealo.at

Der Körperbalsam bietet laut Produktbeschreibung mehrere Vorteile:

intensive Feuchtigkeitsversorgung

Linderung von Juckreiz

schnelles Einziehen

geschmeidiges Hautgefühl

La Roche Posay Lipikar AP+M Triple-Réparation Balm 400ml © idealo.at

Die Pflege eignet sich besonders für Menschen mit empfindlicher oder sehr trockener Haut und kann täglich verwendet werden.

Dermatologische Pflege mit guter Bewertung

Der Balsam gehört zur Lipikar-Serie und wird häufig bei sehr trockener Haut oder Spannungsgefühlen eingesetzt. In Tests schnitt das Produkt zudem mit Note 5,0 bei ÖKO-TEST ab.

Fazit

Der aktuelle Preisvergleich zeigt: Wer hochwertige Beauty-Produkte sucht, kann derzeit bei mehreren beliebten Artikeln sparen.

Besonders interessant sind aktuell:

Ein Blick auf den Preisvergleich kann sich also lohnen – vor allem, wenn Sie hochwertige Pflegeprodukte regelmäßig verwenden und beim Kauf dennoch sparen möchten!