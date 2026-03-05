Alles zu oe24VIP
Befristeter Deal: Diese XXL-Heißluftfritteuse ist jetzt 39% günstiger
E-Commerce-Artikel
Alle Produkte werden von der Redaktion unabhängig ausgewählt. Im Falle eines Kaufs des Produkts nach Klick auf den Link erhalten wir ggf. eine Provision.

Gesünder Kochen

Befristeter Deal: Diese XXL-Heißluftfritteuse ist jetzt 39% günstiger

05.03.26, 13:36 | Aktualisiert: 06.03.26, 08:54
Wenn Sie knusprige Gerichte mit weniger Öl zubereiten möchten, könnte dieses Angebot interessant für Sie sein. Die Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL SatisFry (Modell 27632-56) ist aktuell im Rahmen eines befristeten Angebots deutlich reduziert. 

Der Preis liegt derzeit bei € 80,66, was einer Ersparnis von rund 39 % entspricht. Die Heißluftfritteuse gehört außerdem zu den beliebten Geräten im Bereich Küchentechnik und wurde über 400 Mal im letzten Monat gekauft. 

XXL-Fassungsvermögen für größere Portionen

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Mit einem Volumen von 8,3 Litern bietet die SatisFry Heißluftfritteuse ausreichend Platz für größere Mahlzeiten. Laut Hersteller passt sogar eine Pizza mit bis zu 26 cm Durchmesser in den Garraum.

Damit eignet sich das Gerät besonders gut für:

• Familien
• mehrere Portionen gleichzeitig
• Snacks oder größere Gerichte

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Vielseitig kochen mit neun Programmen

Die Heißluftfritteuse verfügt über neun voreingestellte Programme, die Ihnen die Zubereitung verschiedener Gerichte erleichtern können.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Damit lassen sich beispielsweise:

• Pommes zubereiten
• Fleisch grillen
• Gemüse garen
• Backwaren aufwärmen oder backen

Dank der Heißluft-Technologie wird das Essen mit deutlich weniger Öl gegart, während die Oberfläche trotzdem knusprig werden kann.

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Moderne Bedienung über Touchscreen

Die Bedienung erfolgt über ein Touchscreen-Display, über das Sie Programme, Temperatur und Garzeit einstellen können.

Weitere praktische Eigenschaften sind:

• leiser Betrieb
• kompaktes Gehäuse trotz großem Garraum
• herausnehmbare, spülmaschinenfeste Teile
• vielseitige Zubereitungsmöglichkeiten

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Russell Hobbs Heißluftfritteuse XXL 8,3L Rapid AirFryer [kompaktes Gehäuse, sehr leise, Pizza Ø 26cm] SatisFry (9 Programme, spülmaschinenfest, Fritteuse ohne Öl, TouchScreen,Grillen,Backen) 27632-56 

Fazit

Die Russell Hobbs SatisFry XXL Heißluftfritteuse richtet sich an alle, die gerne knusprige Gerichte mit weniger Öl zubereiten möchten und dabei Wert auf ein großes Fassungsvermögen legen.
Mit einem aktuellen Preis von € 80,66 und rund 39 % Rabatt gehört das Gerät derzeit zu den auffälligeren Küchengeräte-Angeboten auf Amazon – vor allem, solange das befristete Angebot noch verfügbar ist.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.

