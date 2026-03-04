Spielkonsolen im Preisvergleich: Diese Modelle gehören aktuell zu den beliebtesten

Videospiele sind längst mehr als nur ein Hobby. Für viele Menschen gehören Spielkonsolen heute zur festen Unterhaltung im Alltag – egal ob allein, mit Freunden oder mit der Familie.

Wenn Sie über den Kauf einer neuen Konsole nachdenken, lohnt sich ein Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at.

Dort können Sie verschiedene Händler vergleichen und oft deutlich sparen.

Wir zeigen Ihnen drei der beliebtesten Spielkonsolen, die aktuell besonders gefragt sind.

Nintendo Switch 2 schwarz © idealo.at

Die Nintendo Switch 2 richtet sich an Spieler, die flexibel spielen möchten – sowohl zuhause am Fernseher als auch unterwegs als Handheld. Die neue Generation bietet ein 7,9-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln, wodurch Spiele deutlich schärfer dargestellt werden.

Mit 256 GB internem Speicher bietet die Konsole ausreichend Platz für Spiele und Downloads. Dank WLAN-Verbindung können Sie außerdem online spielen oder neue Inhalte direkt aus dem Store herunterladen.

Nintendo Switch 2 schwarz © idealo.at

Im Preisvergleich auf idealo ist die Nintendo Switch 2 aktuell ab € 439,00 erhältlich, je nach Variante auch im Bundle mit verschiedenen Spielen.

Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) weiß © idealo.at

Mit der PlayStation 5 Pro bietet Sony eine besonders leistungsstarke Version der bekannten PS5-Konsole. Sie richtet sich vor allem an Spieler, die Wert auf hohe Grafikqualität und flüssiges Gameplay bei aktuellen Spielen legen.

Die Konsole verfügt über 2 TB internen Speicher, wodurch Sie viele Spiele direkt installieren können, ohne sofort zusätzlichen Speicher zu benötigen. Dank HDMI-Anschluss und WLAN lässt sich die PS5 Pro problemlos mit Ihrem Fernseher verbinden und für Online-Gaming nutzen.

Sony PlayStation 5 Pro (PS5 Pro) weiß © idealo.at

Im Preisvergleich auf idealo ist die Sony PlayStation 5 Pro derzeit ab € 729,90 erhältlich, teilweise auch als Bundle mit verschiedenen Spielen.

Microsoft Xbox Series X schwarz © idealo.at

Die Microsoft Xbox Series X gehört zu den leistungsstärksten Spielkonsolen der aktuellen Generation. Sie richtet sich vor allem an Spieler, die moderne Games mit hoher Grafikqualität und schnellen Ladezeiten erleben möchten.

Microsoft Xbox Series X schwarz © idealo.at

Ausgestattet ist die Konsole mit 1 TB internem Speicher, sodass Sie zahlreiche Spiele direkt installieren können. Über WLAN können Sie außerdem Online-Games spielen, Updates herunterladen oder neue Titel im Store entdecken.

Im Preisvergleich auf idealo ist die Xbox Series X aktuell ab € 565,95 erhältlich, je nach Angebot auch in verschiedenen Editionen oder Bundles.

Lenovo Legion Go S 16GB 512GB AMD Ryzen Z1 Extreme SteamOS Nebula Nocturne © idealo.at

Der Lenovo Legion Go S richtet sich an Spieler, die ihre Games auch unterwegs genießen möchten. Der moderne Gaming-Handheld kombiniert die Flexibilität einer mobilen Konsole mit der Leistung eines Gaming-PCs.

Das Gerät verfügt über ein 8-Zoll-Display mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln, wodurch Spiele unterwegs klar und detailreich dargestellt werden. Im Inneren arbeitet ein AMD Ryzen Z1 Extreme Prozessor mit 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Speicher, sodass viele Spiele direkt auf dem Gerät installiert werden können. Über WLAN können Sie außerdem Updates laden oder Online-Games spielen.

Lenovo Legion Go S 16GB 512GB AMD Ryzen Z1 Extreme SteamOS Nebula Nocturne © idealo.at

Im Preisvergleich auf idealo ist der Lenovo Legion Go S aktuell ab € 469,00 erhältlich, je nach Variante auch mit mehr Speicher oder Arbeitsspeicher.

Warum sich der Preisvergleich lohnt

Spielkonsolen werden von vielen Händlern angeboten und die Preise können sich schnell ändern. Mit einem Preisvergleich auf idealo sehen Sie sofort, welcher Shop aktuell das günstigste Angebot bietet.

Das hilft Ihnen dabei:

• Preise verschiedener Händler zu vergleichen

• aktuelle Angebote schneller zu finden

• beim Kauf Geld zu sparen

Fazit

Ob PlayStation, Xbox oder Nintendo Switch – jede Konsole hat ihre eigenen Stärken. Während Sony und Microsoft vor allem auf maximale Leistung setzen, überzeugt Nintendo mit einem besonders flexiblen Spielkonzept.

Wenn Sie eine neue Konsole kaufen möchten, empfiehlt es sich, vorher einen Blick auf den Preisvergleich bei idealo.at zu werfen. So finden Sie nicht nur das passende Modell, sondern oft auch den besten Preis.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzliche Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei nicht.