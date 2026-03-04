Nur jetzt bei Amazon: Apple iPhone, MacBook, Watch und AirPods bis zu minus 20%

Vom neuen iPhone über die Apple Watch bis hin zum MacBook Air und den AirPods Pro: Einige der gefragtesten Geräte des Herstellers sind aktuell reduziert. Wer ohnehin über ein Apple-Upgrade nachdenkt, könnte jetzt einen besonders guten Zeitpunkt erwischen.

Apple-Produkte gelten normalerweise als preislich sehr stabil – größere Rabatte sind selten. Umso interessanter ist ein aktueller Amazon-Deal, bei dem mehrere beliebte Apple-Geräte derzeit deutlich günstiger erhältlich sind.

Apple iPhone 17 Pro 256 GB: 6,3" Display mit ProMotion bis zu 120 Hz, A19 Pro Chip, bahnbrechende Batterielaufzeit, Pro Fusion Kamera-System mit Center Stage Frontkamera; Tiefblau © Amazon

Das Apple iPhone 17 Pro mit 256 GB Speicher gehört zu den leistungsstärksten Smartphones des Herstellers. Aktuell ist das Modell in der Farbe Tiefblau bei Amazon reduziert erhältlich.

Ausgestattet mit einem 6,3-Zoll-Display mit ProMotion und bis zu 120 Hz, sorgt das Gerät für besonders flüssiges Scrollen und eine brillante Darstellung von Videos, Spielen und Fotos.

Im Inneren arbeitet der neue A19 Pro Chip, der für hohe Leistung, schnelle Reaktionszeiten und effizientes Multitasking sorgt. Gleichzeitig verspricht Apple eine verbesserte Batterielaufzeit, die auch bei intensiver Nutzung lange durchhält.

Auch das Pro Fusion Kamera-System gehört zu den Highlights. Es kombiniert mehrere Kameras für detailreiche Fotos und Videos. Die Center-Stage-Frontkamera sorgt zudem für bessere Videoanrufe, indem sie Personen automatisch im Bild hält.

Der aktuelle Preis liegt bei 1.232,27 € und damit 6 % unter dem regulären Preis.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm Smartwatch mit Aluminiumgehäuse in Space Grau und Sportarmband in Schwarz (M/L). Schlafindex, Fitnesstracker, Gesundheitstracking, Always-On Display, Wasserschutz © Amazon

Auch die Apple Watch Series 11 ist aktuell im Amazon-Deal erhältlich. Die Smartwatch kommt mit 42-mm-Gehäuse aus Aluminium in Space Grau und einem schwarzen Sportarmband.

Zu den wichtigsten Funktionen gehören:

• Schlafanalyse mit Schlafindex

• Fitness- und Aktivitätstracking

• Gesundheitsfunktionen zur Überwachung wichtiger Werte

• Always-On-Display für permanente Anzeige wichtiger Informationen

• Wasserschutz, sodass die Uhr auch beim Training oder im Alltag getragen werden kann

Mit ihrem umfangreichen Funktionsumfang gehört die Apple Watch zu den beliebtesten Smartwatches auf dem Markt.

Aktuell ist sie bei Amazon für 412,44 € erhältlich, was einer Reduzierung von 9 % entspricht.

MacBook Air mit M4-Chip: Leistungsstarker Laptop minus 19%

Apple MacBook Air (13", Apple M4 Chip mit 10‑Core CPU und 8‑Core GPU, 16GB Gemeinsamer Arbeitsspeicher, 256 GB) - Himmelblau © Amazon

Wer einen neuen Laptop sucht, findet ebenfalls ein interessantes Angebot. Das Apple MacBook Air mit 13 Zoll Display ist derzeit deutlich reduziert erhältlich.

Das Gerät ist mit dem Apple M4 Chip ausgestattet, der eine 10-Core CPU und eine 8-Core GPU kombiniert. Dadurch eignet sich das Notebook sowohl für alltägliche Aufgaben als auch für kreative Anwendungen.

Weitere wichtige Ausstattungsmerkmale:

• 16 GB gemeinsamer Arbeitsspeicher

• 256 GB SSD-Speicher

• Lange Akkulaufzeit

• Dünnes und leichtes Design

• Farbe Himmelblau

Mit dem aktuellen Preis von 895,46 € ist das MacBook Air derzeit 19 % günstiger erhältlich – eines der stärkeren Apple-Angebote im aktuellen Deal.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung, Herzfrequenzmessung, Hörgerätefunktion, Bluetooth Kopfhörer, 3D Audio, Hi‑Fi Sound, Laden über USB‑C © Amazon

Auch die Apple AirPods Pro der dritten Generation sind aktuell im Angebot. Die kabellosen In-Ear-Kopfhörer gehören zu den meistverkauften Audio-Produkten auf Amazon.

Sie bieten unter anderem:

• Aktive Geräuschunterdrückung (ANC)

• 3D Audio für immersiven Klang

• Hi-Fi-Sound

• Herzfrequenzmessung

• Hörgerätefunktion

• Bluetooth-Verbindung

• USB-C Ladefunktion

Mit einem Preis von 205,70 € sind die AirPods Pro aktuell 18 % günstiger erhältlich.

Warum diese Apple-Angebote gerade interessant sind

Apple-Geräte gehören zu den Produkten, die nur selten stark reduziert werden. Gerade deshalb sind solche Aktionen bei großen Händlern besonders beliebt.

Viele Käufer nutzen solche Angebote, um:

• ihr Smartphone zu upgraden

• eine Smartwatch für Fitness und Gesundheit zu kaufen

• einen leistungsstarken Laptop für Arbeit oder Studium zu sichern

• oder hochwertige Kopfhörer günstiger zu bekommen

Fazit

Der aktuelle Amazon-Deal mit Apple-Produkten bietet mehrere attraktive Preisnachlässe auf gefragte Geräte. Besonders das MacBook Air mit M4-Chip und die AirPods Pro 3 stechen mit deutlich stärkeren Rabatten hervor.

Wer schon länger überlegt, ein Apple-Gerät zu kaufen oder ein älteres Modell zu ersetzen, könnte jetzt einen guten Zeitpunkt erwischen – vor allem, solange die Angebote noch verfügbar sind.

