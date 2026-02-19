Dua Lipa ist neue globale Markenbotschafterin von Bvlgari

Pop trifft High Jewelry: Dua Lipa wird neue globale Markenbotschafterin von Bvlgari und bringt damit frischen Popstar-Glamfaktor in die Luxuswelt.

Wenn jemand derzeit Popkultur, Mode und Main-Character-Energie perfekt vereint, dann wohl Dua Lipa. Jetzt bekommt ihre Karriere ein weiteres Glamour-Upgrade: Die Sängerin ist offiziell die neue globale Markenbotschafterin von Bvlgari.

© Bvlgari

Eine Pop-Ikone trifft auf italienischen Luxus

Bvlgari beschreibt Dua Lipa als eine der einflussreichsten Künstlerinnen ihrer Generation, und das ist kaum übertrieben. Mit mehreren Grammy- und BRIT-Awards, Milliarden Streams und einem unverkennbaren Stil hat sie sich längst von Popstar zur globalen Kulturfigur entwickelt. Ihre Karriere steht für künstlerische Freiheit, Selbstbewusstsein und Authentizität - Werte, die auch das römische Luxushaus verkörpern möchte.

© Bvlgari

Laura Burdese, Deputy CEO von Bvlgari (und ab Juli 2026 CEO), bringt es auf den Punkt: Dua Lipa stehe für eine moderne Vision von Empowerment und inspiriere Frauen weltweit dazu, ihre innere Stärke zu leben. Oder anders gesagt: Sie ist genau die Art von Frau, die Diamanten nicht trägt, sondern ihnen Attitude verleiht.

Dua Lipa in ihrer Schmuck-Ära

Auch Dua Lipa selbst zeigt sich begeistert von der Zusammenarbeit. Für sie sei es „etwas ganz Besonderes“, mit einer ikonischen Marke wie Bvlgari zu arbeiten - einem Haus, das für Kreativität, Selbstbewusstsein und moderne Weiblichkeit stehe. Schmuck, so die Sängerin, gebe jedem Look den perfekten letzten Schliff und mache ihn zu einem echten Moment. Und wer ihre Red-Carpet-Auftritte kennt, weiß: Statement-Schmuck gehört ohnehin längst zu ihrer persönlichen Signatur.

© Bvlgari

Mit Dua Lipa als globaler Markenbotschafterin schlägt Bvlgari ein neues Kapitel auf - eines, das Luxus stärker mit moderner Popkultur verbindet.