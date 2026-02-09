Trump tobt: Bad Bunny mit Polit-Statement und Star-Überraschungen

Viel wurde vor dem Super Bowl über die Wahl von Bad Bunny als Act geredet, er lieferte eine gigantische Show ab.

Im Vorjahr legte Kendrick Lamar mit einer historischen Super-Bowl-Halftime-Show die Latte für seine Nachfolge hoch. Der Auftritt ging in die Geschichte ein und war der meistgesehene Auftritt und überholte damit Michael Jackson. Heuer lieferte Apple Music als Sponsor eine Überraschung. Mit Bad Bunny, dem Rapper aus Puerto Rico, trat erstmals ein Künstler auf, der ausschließlich auf Spanisch singt.

+++ Super Bowl LX HIER im LIVE-TICKER +++

Es war sein zweiter Auftritt beim Mega-Event, nachdem er schon bei Jennifer Lopez und Shakira einen Gastauftritt hatte. Mit einem epischen Bühnenaufbau aus Büschen, durch die er sich auf die Bühne bewegte, startete die Show.

Kombiniert mit vorab aufgenommenen Aufspielern ging es nach einem Tanz auf einem Jeep weiter zu den Geigern. Mit einem Football in der Hand wollte er ein klares Zeichen setzen, dass er den USA doch näher ist. Das erste kleine Statement in Richtung US-Präsident Donald Trump.

Lady Gaga sorgte dann als Überraschungsgast für noch mehr Stimmung, Tanzeinlage mit Bad Bunny inklusive. Mit den für den Rapper typischen Latino-Vibes präsentierte er seinen Grammy und sorgte dann für die nächste Überraschung. Ricky Martin im weißen Leinen-Outfit leitete das Grande Finale ein. Die Menge tobte und Bad Bunny legt noch einen drauf. In der Mitte der Felder hisst er die Fahne von Puerto Rico. Ehe er es in die Welt hinaus schrie: "God bless America!" Ein erstes politisches Zeichen, dann zählt er noch alle Länder aus Lateinamerika auf und schickte die Botschaft in die Welt: "Wir sind alle eine Einheit!"

Trump nennt Show "absolut schrecklich"

Bad Bunny ist als vehementer Gegner der Abschiebepolitik der US-Regierung bekannt und hatte seine jüngste Rede bei den Grammys auch für Kritik am radikalen Kurs von Präsident Donald Trump genutzt. Wie politisch aufgeladen sein Auftritt in der Super-Bowl-Pause war, zeigte sich auch darin, dass Trump die Show auf seiner Plattform Truth Social umgehend als "absolut schrecklich" und eine der schlimmsten aller Zeiten niedermachte. Man verstehe kein Wort, die Tanzeinlagen seien "ekelhaft" und überhaupt werde die Show der "Großartigkeit Amerikas" nicht gerecht, schrieb der Republikaner.