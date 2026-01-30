Alles zu oe24VIP
  1. oe24.at
  2. Business
Gold-Schock: Wert stark gesunken, auch Silber verliert
© Getty

Edelmetalle

Gold-Schock: Wert stark gesunken, auch Silber verliert

30.01.26, 21:12
Nach ihrer jüngsten Rekordjagd haben Gold und Silber im US-Handel ihre Verluste ausgeweitet.  

Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) sank bis auf knapp unter 4.700 US-Dollar. Zuletzt notierte er etwa 60 Dollar über der Marke. Seit Jahresbeginn liegt die Feinunze noch zehn Prozent im Plus. Beim Silber war die Entwicklung noch deutlich dramatischer. Zuletzt kostete eine Feinunze gut 74 Dollar. Zeitweise fiel der Preis auch unter diese Marke.

Am Donnerstag hatte Silber noch ein Rekordhoch von 121,65 Dollar erreicht. Im bisherigen Jahresverlauf liegt der Silberpreise nur hoch 4 Prozent höher.

Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank

Vor allem die Unsicherheit um die künftige Geldpolitik der US-Notenbank belastete weiter. US-Präsident Donald Trump hat den früheren Fed-Gouverneur Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell vorgeschlagen. Dies hat an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird. Die Erwartungen von Zinssenkungen hatte zuletzt die Edelmetallpreise gestützt.

Warsh galt lange als geldpolitischer Falke, hat sich also tendenziell für höhere Zinsen eingesetzt. Zuletzt übte er allerdings auch Kritik an den hohen Zinsen. Er fordert stattdessen einen weiteren Abbau der Anleihebestände der Notenbank. Dies könnte den Finanzmärkten Liquidität entziehen und auch die Edelmetallpreise belasten.

Commerzbank-Expertin Thu Lan Nguyen warnt davor, zu viel aus der Nominierung abzuleiten: "Der US-Präsident hat hinreichend klargemacht, dass er deutlich niedrigere Zinsen sehen will. Davon wird er wohl kaum schnell ablassen." Man erwarte, dass die Fed auf diesen Druck auch reagieren werde. "Das spricht dafür, dass der Goldpreis grundsätzlich gut unterstützt bleiben wird", schreibt Nguyen. "Das Ausmaß der Korrektur legt auch nahe, dass Marktteilnehmer nach dem rapiden Preisanstieg nur auf eine Gelegenheit für Gewinnmitnahmen gewartet haben."

Geopolitsche Auswirkungen

Gestützt wurden die Edelmetallpreise zuletzt auch durch die gestiegenen geopolitischen Risiken. So hat US-Außenminister Marco Rubio dem Iran mit einem militärischen Präventivschlag gedroht, falls die Führung in Teheran Angriffe auf US-Einrichtungen plane. An den Finanzmärkten schürt das Sorgen vor einem Übergreifen der geopolitischen Risiken auf die gesamte Region am Persischen Golf. Irans Außenminister Abbas Araghtschi hat angesichts der Spannungen mit den USA gesagt, sein Land sei sowohl für Verhandlungen als auch für einen Krieg bereit.

Edelmetalle - allen voran Gold - gelten bei vielen Investoren als sichere Häfen in Krisenzeiten. Silber ist zudem ein wichtiges Industriemetall, das für viele Anwendungen rund um KI, Robotik und Energie benötigt wird.

