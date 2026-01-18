Geld fehlt: Hermesvilla-Sanierung auf Eis

Die erst im Vorjahr beschlossene Maßnahme ist zu teuer.

Wien. Die geplante Fassadensanierung der Hermesvilla im Lainzer Tiergarten in Wien verzögert sich. Wie orf.at am Sonntag berichtet, sei das Vorhaben derzeit zu teuer, die zuständige MA 49 verschob das Projekt auf unbestimmte Zeit. Beschlossen worden war die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes Anfang 2025, doch der Start im Herbst verzögerte sich. Seither ist das Gebäude eingerüstet.

"Eine Sanierung der Hermesvilla muss aus budgetären Gründen derzeit noch warten, selbstverständlich tragen wir dafür Sorge, dass der bauliche Zustand zu keiner Gefährdung führt", hieß es seitens der Behörde gegenüber dem Sender. Aus Sicherheitsgründen müsse das Gerüst jedenfalls vorerst stehen bleiben. Kritik äußerte gegenüber "Wien heute" der Restaurantbetreiber, der aufgrund der Einrüstung über einen Rückgang der Veranstaltungen - vornehmlich Hochzeiten - klagt.

Kritik kam am Sonntag auch von der Wiener FPÖ. Deren Kultursprecher Lukas Brucker forderte die Stadt auf, die Sanierung "umgehend in die Wege zu leiten und finanziell abzusichern, bevor dieses historische Wahrzeichen noch weiter verfällt".