Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
S-Bahn Wien-Mitte
© wikipedia

Technische Störung

150 Fahrgäste aus S-Bahn in Wien evakuiert

17.01.26, 10:04
Teilen

Rund 150 Fahrgäste mussten Samstagfrüh eine Schnellbahn im Bereich des Verkehrsknotenpunkts Wien-Mitte in einem Tunnel verlassen.

Der Zug sei aufgrund einer technischen Störung auf der Strecke liegengeblieben, sagte eine ÖBB-Sprecherin auf APA-Anfrage. Die Passagierinnen und Passagiere wurden mit Hilfe der Berufsfeuerwehr aus der Garnitur evakuiert und in die Station zurückbegleitet.

Dem Triebwagenführer sei eine technische Störung angezeigt worden. Er hielt beim Praterstern an dem Zug Nachschau und fuhr unter dem Eindruck, das Problem sei behoben, weiter, so die Sprecherin. "Keine 100 Meter danach ist die Störungsmeldung aber wieder aufgetreten."

Evakuierung nach rund einer Viertelstunde abgeschlossen

Darauf wurde mit der Feuerwehr die Evakuierung der Fahrgäste eingeleitet, die problemlos ablief. Der Einsatz habe um 8.40 Uhr begonnen, um 8.55 Uhr konnte er beendet werden, hieß es.

Am Vormittag gab es auf der Stammstrecke der S-Bahn keine Einschränkungen, so die ÖBB weiter. In dem Bereich gebe es genügend andere Gleise zum Ausweichen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden