Kinderwagen in Wiener Mehrparteienhaus angezündet

Feuerteufel geht in Hernals um - ein Toter nach Brandstiftung

Schon seit Wochen geht in Ottakring und Hernals nahe des Problem-Grätzels Yppenplatz ein Brandstifter um, der Mistkübel, abgestellte Kinderwägen und dergleichen anzündet. Dienstagabend geriet ein Feuer außer Kontrolle, ein Mann starb.