feuerwehr österreich
© getty/Symbolbild

Person im Spital

Kinderwagen in Wiener Mehrparteienhaus angezündet

17.01.26, 11:47
Teilen

Eine Person wurde ins Spital gebracht.

Die Wiener Polizei ermittelt in einem Fall mutmaßlicher Brandstiftung in einem Mehrparteienhaus in der Ennsgasse im Bezirk Leopoldstadt. Im Stiegenhaus soll Freitag am frühen Abend ein dort abgestellter Kinderwagen angezündet worden sein. Die Berufsfeuerwehr brachte mehrere Bewohner unter Atemschutz vor dem dichten Rauch in Sicherheit. Eine Person musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag.

Das Feuer richtete im Stiegenhaus erheblichen Schaden an. Die Brandermittler des Landeskriminalamts haben die Amtshandlung übernommen.

