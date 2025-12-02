Feuerteufel geht in Hernals um - ein Toter nach Brandstiftung

Schon seit Wochen geht in Ottakring und Hernals nahe des Problem-Grätzels Yppenplatz ein Brandstifter um, der Mistkübel, abgestellte Kinderwägen und dergleichen anzündet. Dienstagabend geriet ein Feuer außer Kontrolle, ein Mann starb.

Wien. Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Bergsteiggasse nahe dem Kreuzungsbereich mit der Geblergasse kam ein bisher unbekannter Mann ums Leben. Das Feuer war gleich hinter der Eingangstür des heruntergekommenen Gebäudes ausgebrochen, es war - wie die Polizei jetzt bestätigt - gelegt worden. Aufgrund der Brandintensität war von der Feuerwehr Alarmstufe 2 ausgerufen worden, rund 60 Florianis waren im Einsatz. Ein weiterer Bewohner (49) wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Außer den beiden hatte sich sonst niemand im Haus aufgehalten.

© Berufsfeuerwehr Wien

Gegen 19.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in die Bergsteiggasse gerufen. Beim Eintreffen drang bereits dichter Rauch aus den Fenstern, und hinter der Eingangstür stand der Bereich in Vollbrand. "Es war eine große Herausforderung, ins Gebäude reinzukommen. Das Feuer im Eingangsbereich konnte rasch soweit zurückgedrängt werden, dass die Einsatzkräfte an den letzten Flammen vorbei in das Gebäude vordringen konnten", berichtete Feuerwehrsprecher Jürgen Figerl. Dort wurde dann der Verletzte - ein 53-Jähriger - gefunden und an die Berufsrettung Wien, die mit der Sondereinsatzgruppe im Einsatz war, übergeben. Der Mann wurde mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien. Bereits jetzt steht fest, dass in der näheren Umgebung zuletzt mehrfach kleinere Brände ausgebrochen waren, überwiegend durch angezündete Mistkübel in Stiegenhäusern mehrerer Mehrparteienhäuser. Aufgrund dieser Übereinstimmungen wird derzeit von Brandstiftung ausgegangen.

Sachdienliche Hinweise – auch anonym – werden an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 erbeten.