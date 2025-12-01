Toter bei Wohnhaus-Brand in Wien

In Wien-Hernals kam es laut am Montagabend zu einem dramatischen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungskräften und Polizei aufgrund eines verheerenden Brandes in einem Wohnhaus in der Bergsteiggasse.

Mindestens 60 Feuerwehrkräfte und 14 Fahrzeuge waren im Einsatz, während die Alarmstufe 2 ausgelöst wurde. Zudem wurde eine Drohne eingesetzt, um die Lage auf dem Dach besser zu überwachen.

Die Feuerwehr konnte den Brand in der Nacht unter Kontrolle bringen, nachdem der Einsatz mehrere Stunden andauerte. Gegen 22 Uhr war das Feuer weitestgehend gelöscht, und die Polizei übernahm die weiteren Ermittlungen. Während der Nachlöscharbeiten wurde laut Medienberichten ein Toter gefunden, und eine weitere Person wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Die Brandursache ist noch unklar, doch die Polizei ermittelt bereits in Richtung Brandstiftung, da das Feuer im Eingangsbereich des Gebäudes ausgebrochen sein soll. Die Ermittlungen laufen, um genauere Informationen über die Ursachen und den Hergang des Feuers zu klären.