Auf diesen Beauty-Hack schwört Victoria Beckham – und er kostet nichts!

In einem Interview enthüllte Victoria Beckham einige ihrer wichtigsten Beauty-Rituale – und eine Methode hat uns besonders überrascht! Sie ist nicht nur kostenlos und äußerst wirksam, sondern lässt sich auch im Handumdrehen ausprobieren.

Wenn es um Beauty-Hacks geht, kann Victoria Beckham aus jahrelanger Erfahrung schöpfen. Die Stilikone und ehemalige Spice Girl hat unzählige Stunden unter den Scheinwerfern verbracht und weiß ganz genau, was es braucht, um frisch und strahlend auszusehen. Diese Leidenschaft führte dazu, dass die Ehefrau des Ex-Fußballprofis David Beckham neben ihrer Karriere als Designerin auch ihre eigene Luxus-Beauty-Marke Victoria Beckham Beauty gründete. Ihr Erfolgskonzept: minimalistische, aber hochwirksame Produkte, die der Haut ein gesundes Strahlen verleihen.

In einem Interview mit der deutschen "Vogue" teilte Beckham jetzt einige ihrer wichtigsten Pflegerituale – doch eine Methode hat uns besonders überrascht: Vor großen Auftritten greift sie zu einem eiskalten Trick, der Schwellungen reduziert und für einen sofortigen Glow sorgt. Ihr Geheimnis? Sie taucht ihr Gesicht vor wichtigen Events in Eiswasser!

Warum Victoria Beckham auf Eiswasser setzt

Wer kennt es nicht? Nach einer kurzen Nacht oder einem Glas Wein zu viel wacht man am nächsten Morgen mit geschwollenen Augen und fahler Haut auf. Victoria Beckham hat dafür eine einfache, aber wirkungsvolle Lösung, die nicht sündteuer ist, sondern die sogar alle nachmachen können: "Ein sehr guter Tipp, den ich von meiner Aesthetician und Beauty-Expertin Melanie Grant bekommen habe, ist es, das Gesicht in Eiswasser zu tauchen. Das mache ich, wenn ich am Vorabend ein bisschen Wein getrunken habe und am nächsten Morgen aufwache und mein Gesicht puffy ist. Entweder das Gesicht in Eiswasser tauchen oder einfach ein paar Eiswürfel nehmen und damit sanft über das Gesicht fahren. Dann schwillt das Gesicht direkt ab", so Beckham gegenüber "Vogue".

So simpel dieser Hack klingt, so effektiv ist er. Denn kaltes Wasser wirkt tatsächlich wie ein natürliches Lifting: Es verengt die Blutgefäße, reduziert Schwellungen und lässt die Haut sofort frischer und straffer aussehen. Zudem regt es die Durchblutung an, wodurch die Haut rosiger und vitaler erscheint. Schon Hollywood-Diven wie Joan Crawford schworen auf das kalte Bad für das Gesicht – und auch heute noch ist der Hack durchaus beliebt.

So funktioniert der Eiswasser-Hack

Wer sich vor dem eiskalten Schock scheut, kann den Beauty-Trick von Victoria Beckham auch in milderer Form anwenden. Hier sind drei einfache Varianten für den Frischekick:

Express-Methode : Ein paar Eiswürfel in ein sauberes Tuch wickeln und sanft über das Gesicht streichen.

: Ein paar Eiswürfel in ein sauberes Tuch wickeln und sanft über das Gesicht streichen. Intensiv-Methode : Eine Schüssel mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfeln füllen, dann das Gesicht für einige Sekunden eintauchen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen.

: Eine Schüssel mit kaltem Wasser und ein paar Eiswürfeln füllen, dann das Gesicht für einige Sekunden eintauchen. Diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Sanfte Variante: Beauty-Produkte wie Augencremes oder Gesichtssprays im Kühlschrank aufbewahren und erfrischend kalt auf die Haut auftragen.

Das Beste daran? Es ist unkompliziert, effektiv – und völlig kostenlos! Und mal ehrlich: Wenn man sich Victoria Beckhams makellosen Teint ansieht, scheint der schnelle Trick definitiv zu funktionieren.