× Auf diese schrägen Hausmittel-Hacks schwören Beauty-Experten

Ketchup für schöne Haare, Teebeutel für gesunde Nägel oder Socken für einen schönen Urlaubsglow – klingt verrückt, doch an den schrägen Beauty-Tipps ist laut Top-Experten tatsächlich etwas dran!

Es gibt unzählige Beauty-Hacks, doch ein paar zusätzliche Tipps und Tricks können nie schaden, um das Beste aus seinem Look herauszuholen. Egal, ob man sich in einer SOS-Schönheits-Notlage befindet oder einfach versucht, den Geldbeutel zu schonen – diese vielleicht weniger glamourösen, aber dennoch cleveren Hacks sorgen dafür, dass Gesicht, Haare und Nägel in Bestform bleiben. Das Beste daran: Die meisten Dinge dafür befinden sich bereits in unserem Küchenschrank.

Gegenüber dem britischen „Guardian“ verraten Visagisten, Nagel-Designer, Haar-Stylisten und Kosmetiker ihre bizarrsten Beauty-Tipps.

Olivenöl als Make-up-Entferner

Ist das Mizellenwasser oder die Make-up-Tücher ausgegangen? Kein Problem – die Lösung findet sich im Küchenschrank! Oliven- und Kokosöl entfernen selbst hartnäckiges Make-up rückstandslos und eignen sich auch hervorragend zur Reinigung von Make-up-Pinseln. Dazu das Öl in den Händen erwärmen, sanft ins Gesicht massieren und anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei zu Akne neigender Haut sollte das Öl gründlich abgewaschen werden. Übrigens: Das Öl ist auch ideal zur Pflege von Haut, Nagelhaut und trockenen Haarspitzen.

Teebeutel für kaputte Nägel

Teebeutel sind das perfekte DIY-Tool, um eingerissene Nägel zu reparieren, bevor Gel oder Nagellack aufgetragen wird. Für den Hack wird ein Teebeutel aufgeschnitten und der Stoff wird mit Nagelkleber auf die Bruchstelle gedrückt. Anschließend versiegelt man alles mit einer Schicht Decklack. Der überstehende Teebeutel wird in die gewünschte Form geschnitten und raue Kanten werden abgefeilt. Das Teebeutelpflaster kann bei jeder Maniküre aufgefrischt werden, bis der beschädigte Nagel herausgewachsen ist.

Ketchup als Haartönung

In einem Salon wird dieser Hack zwar selten angewendet, doch zu Hause kann er helfen, grünliche oder aschige Töne im Haar zu neutralisieren. Besonders bei blondiertem oder hellem Haar, das nach dem Schwimmen einen Grünstich aufweist, kann Ketchup die perfekte Lösung sein. Der rote Farbstoff wirkt dem Grünstich entgegen, während die Säure im Ketchup das Haar klärt und die Farbe frischer erscheinen lässt. Einfach auf die betroffenen Stellen auf trockenem Haar auftragen, 10-20 Minuten einwirken lassen und anschließend wie gewohnt ausspülen, shampoonieren und pflegen.

Gleitgel als Haargel

Einer der ungewöhnlichsten Geheimtipps in der Haarpflege ist die Verwendung von Gleitgel, um den derzeit angesagten Wet-Look zu kreieren. Stylisten setzen dieses Mittel bei Promis ein, die auf dem roten Teppich auftreten, um die Haare über mehrere Stunden in Form zu halten und ihnen einen Glanz zu verleihen. Sowohl wasserbasiertes als auch silikonbasiertes Gleitgel eignen sich hervorragend. Der Vorteil: Gleitgel trocknet nicht wie herkömmliches Haargel oder Schaumfestiger aus.

Sportsocken als Bräunungshandschuh

Für einen strahlenden Glow, wie frisch aus dem Urlaub, braucht es nicht unbedingt eine Airbrush-Maschine. Wer keinen Tanning-Mitt zur Hand hat, kann ganz einfach auf Socken zurückgreifen. Es genügt, ein sauberes Paar Sportsocken zu verwenden. Einfach die Bräunungscreme auf die Socke auftragen und damit gleichmäßig auf den Beinen, Armen und Co. verteilen. Das Ergebnis ist streifenfrei und hinterlässt keine Flecken auf den Händen. So kann der gewünschte Glow recht unkompliziert erzielt werden – ganz ohne großen Aufwand.