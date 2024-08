Mit diesen Tipps hält Nagellack mindestens eine Woche

Wer kennt es nicht: Gerade sind die Nägel frisch lackiert, doch die schöne Farbe splittert bereits ab, bevor der Tag zu Ende geht. Die Experten des Wiener Beauty-Tempels Cosmeterie kennen die Lösung.

Nichts ist schöner, als das Outfit mit einer tollen Nagellackfarbe aufzupeppen: Ob ein leuchtendes Rot, frisches Rosa oder trendiger Perlmutt – frisch lackierte Nägel verleihen jedem Look den letzten Schliff und sind besonders im Sommer echte Hingucker.

Gel-Nägel oder Shellac halten zwar lange, wirken aber oft unnatürlich und können die Nägel schädigen. Herkömmlicher Nagellack ist allerdings meist kurzlebig. Blättert der Nagellack schon nach wenigen Tagen ab, ist das nicht nur frustrierend, sondern kann auch teuer werden. Mit den richtigen Profi-Tipps hält der Lack jedoch (fast) ewig.

Im Sommer liegen helle Töne im Trend © Getty Images ×

Nagellack der hält und hält und hält!

Die Experten von Cosmeterie in Wien wissen genau, wie das gelingt. Neben exklusiven Produkten von internationalen Beauty-Brands bietet die Adresse in der Walfischgasse eine luxuriöse Treatment-Area, in der Maniküren, Pediküren und Gesichtsbehandlungen gebucht werden können. Doch auch für den Heimgebrauch haben die Profis wertvolle Tipps parat, die salonreife Nägel garantieren:

Die richtige Vorbereitung ist das A und O © Getty Images ×

Mit diesen Profi-Tipps überdauert der Nagellack mindestens eine Woche

Nägel polieren: Vor dem Lackieren sollten die Nägel mit einer Polierfeile geglättet werden. Eine glatte Oberfläche lässt den Lack besser haften. Nägel entfetten: Öle und Fette auf dem Nagel verhindern, dass der Lack gut haftet. Mit etwas Alkohol auf einem Wattepad lässt sich das vermeiden. Wasser meiden: Nach der Maniküre sollte das lange Einweichen der Hände, etwa beim Baden oder Geschirrspülen, vermieden werden. Das weicht den Lack auf und fördert das Abblättern. Base Coat und Top Coat verwenden: Diese Schritte sorgen für eine bessere Haftung und längeren Halt des Nagellacks. Dünne Schichten auftragen: Weniger ist mehr – dünne Schichten halten besser und splittern weniger. Wartezeiten einhalten: Jede Schicht sollte komplett trocknen, bevor die nächste aufgetragen wird. Als Faustregel gelten fünf Minuten pro Schicht. Nagelspitzen lackieren: Auch die Vorderkante des Nagels sollte lackiert werden, um Absplittern zu verhindern. Lack nicht zu stark schütteln: Ein sanftes Schütteln genügt, um Blasenbildung zu vermeiden, die den Lack abplatzen lassen können. Produkte einer Marke verwenden: Base Coat, Nagellack und Top Coat derselben Marke sind aufeinander abgestimmt und sorgen für ein optimales Ergebnis. Nagellack jährlich austauschen: Nach einem Jahr wird der Lack zäh und haftet schlechter – daher regelmäßig ersetzen.

Mit diesen Tipps und den richtigen Produkten (Tipp: Nagellack von Nailberry, Essie oder Manucurist gibt es auch im Cosmeterie-Onlineshop) steht langanhaltend schönen Nägeln nichts mehr im Weg!